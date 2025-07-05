Легендарний гурт Oasis возз'єднався та вирушив у супертурне

У Великій Британії розпочалося довгоочікуване супертурне культового рок-гурту Oasis, який оголосив про своє возз'єднання влітку минулого року.

Oasis знову тішить фанатів своєю творчістю

Брати Ліам і Ноель Галлахери разом ефектно з'явилися на сцені в Кардіффі.

Що важливо розуміти, це сталося після перерви, яка тривала аж 16 років.

Про своє возз'єднання всесвітньо відомі артисти оголосили в серпні 2024 року і відтоді фанати гурту чекали концертів своїх кумирів.

Музичні критики звертають увагу на те, що цей довгоочікуваний концерт проходив за повного стадіону.

Брати Галлахери, як і очікувалося, виконали свої головні хіти.

Вони не лаялися на сцені, і навіть в один з моментів взялися за руки. Поширити

Окрім того, наголошується, що після цього тріумфального виступу Oasis продовжить світове турне, у межах якого має намір дати 41 концерт.

Воно отримало вкрай символічну назву — Oasis Live '25.