Легендарний гурт Oasis возз'єднався та вирушив у супертурне
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Культура
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Легендарний гурт Oasis возз'єднався та вирушив у супертурне

Oasis знову тішить фанатів своєю творчістю
Джерело:  online.ua

У Великій Британії розпочалося довгоочікуване супертурне культового рок-гурту Oasis, який оголосив про своє возз'єднання влітку минулого року. 

Головні тези:

  • Тріумфальне повернення сталося після 16-річної паузи.
  • Брати Галлахери уже виступили на сцені в Кардіффі, виконавши свої головні хіти перед повним стадіоном.

Oasis знову тішить фанатів своєю творчістю

Брати Ліам і Ноель Галлахери разом ефектно з'явилися на сцені в Кардіффі.

Що важливо розуміти, це сталося після перерви, яка тривала аж 16 років.

Про своє возз'єднання всесвітньо відомі артисти оголосили в серпні 2024 року і відтоді фанати гурту чекали концертів своїх кумирів.

Музичні критики звертають увагу на те, що цей довгоочікуваний концерт проходив за повного стадіону.

Брати Галлахери, як і очікувалося, виконали свої головні хіти.

Вони не лаялися на сцені, і навіть в один з моментів взялися за руки.

Окрім того, наголошується, що після цього тріумфального виступу Oasis продовжить світове турне, у межах якого має намір дати 41 концерт.

Воно отримало вкрай символічну назву — Oasis Live '25.

Що важливо розуміти, лишень в Манчестері — рідному місті гурту, заплановано одразу 5 концертів.

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Категорія
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