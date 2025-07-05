Легендарний гурт Oasis возз'єднався та вирушив у супертурне

У Великій Британії розпочалося довгоочікуване супертурне культового рок-гурту Oasis, який оголосив про своє возз'єднання влітку минулого року.
Головні тези:
- Тріумфальне повернення сталося після 16-річної паузи.
- Брати Галлахери уже виступили на сцені в Кардіффі, виконавши свої головні хіти перед повним стадіоном.
Oasis знову тішить фанатів своєю творчістю
Брати Ліам і Ноель Галлахери разом ефектно з'явилися на сцені в Кардіффі.
Що важливо розуміти, це сталося після перерви, яка тривала аж 16 років.
Про своє возз'єднання всесвітньо відомі артисти оголосили в серпні 2024 року і відтоді фанати гурту чекали концертів своїх кумирів.
Музичні критики звертають увагу на те, що цей довгоочікуваний концерт проходив за повного стадіону.
Брати Галлахери, як і очікувалося, виконали свої головні хіти.
Окрім того, наголошується, що після цього тріумфального виступу Oasis продовжить світове турне, у межах якого має намір дати 41 концерт.
Воно отримало вкрай символічну назву — Oasis Live '25.
Що важливо розуміти, лишень в Манчестері — рідному місті гурту, заплановано одразу 5 концертів.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-