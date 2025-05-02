Легендарная рок-группа The Rasmus приедет в Украину — все подробности

Уже 19 июля украинцы смогут насладиться творчеством культовой финской рок-группы The Rasmus, которая многократно публично поддерживала Украину в ее войне против России.
Главные тезисы
- The Rasmus много лет хотел выступить в Украине и, наконец, это произойдет.
- Atlas Festival является одним из самых известных музыкальных мероприятий в Украине и Европе.
The Rasmus готовится к концентру в Украине
Именно финские рок-звезды станут первыми международными участниками Atlas Festival 2025 года.
Следует отметить, что он состоится уже этим летом в Киеве в Blockbuster Mall.
The Rasmus порадует украинских фанатов своими громкими хитами 19 июля.
Фронтмен группы Лаури Юлленен еще несколько лет назад заявил, что он и его команда очень хотят выступить в Украине:
Нельзя не упомянуть о том, что в 2022 году группа записала композицию "In The Shadows Of Ukraine" с украинским коллективом Kalush Orchestra.
В клипе изображена борьба народа Украины с врагом и его победа над Россией.
Что важно понимать, Atlas Festival — один из самых известных и крупнейших музыкальных фестивалей Украины.
В этом году он продлится три дня и стартует 18 июля.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-