Легендарная рок-группа The Rasmus приедет в Украину — все подробности

Уже 19 июля украинцы смогут насладиться творчеством культовой финской рок-группы The Rasmus, которая многократно публично поддерживала Украину в ее войне против России.

The Rasmus готовится к концентру в Украине

Именно финские рок-звезды станут первыми международными участниками Atlas Festival 2025 года.

Следует отметить, что он состоится уже этим летом в Киеве в Blockbuster Mall.

The Rasmus порадует украинских фанатов своими громкими хитами 19 июля.

Фронтмен группы Лаури Юлленен еще несколько лет назад заявил, что он и его команда очень хотят выступить в Украине:

Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами, — подчеркнул он. Поделиться

Фото: скриншот

Нельзя не упомянуть о том, что в 2022 году группа записала композицию "In The Shadows Of Ukraine" с украинским коллективом Kalush Orchestra.

В клипе изображена борьба народа Украины с врагом и его победа над Россией.

Что важно понимать, Atlas Festival — один из самых известных и крупнейших музыкальных фестивалей Украины.