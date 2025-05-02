Легендарний рок-гурт The Rasmus приїде в Україну — усі подробиці

Уже 19 липня українці зможуть насолодитися творчістю культового фінського рок-гурту The Rasmus, який багато разів публічно підтримував Україну у її війні проти Росії.

The Rasmus готується до концентру в Україні

Саме фінські рок-зірки стануть першими міжнародними учасниками Atlas Festival 2025.

Варто зазначити, що він відбудеться вже цього літа у Києві у Blockbuster Mall.

The Rasmus потішить українських фанатів своїми найгучнішими хітами 19 липня.

Фронтмен гурту Лаурі Юльонен ще кілька років тому заявив, що він та його команда дуже хочуть виступити в Україні:

Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами, — наголосив він. Поширити

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Не можна не згадати про те, що в 2022 році гурт записав композицію "In The Shadows Of Ukraine" з українським колективом Kalush Orchestra.

У кліпі зображена боротьба народу Україну з ворог та його перемога над Росією.

Що важливо розуміти, Atlas Festival — це один з найвідоміших та найбільших музичних фестивалів України.