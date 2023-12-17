Легион "Свобода России" раскрыл детали своей операции в Белгородской области РФ

Легион "Свобода России" взял ответственность за операцию в Белгородской области РФ 17 декабря. Российские добровольцы выполнили все задачи и успешно вернулись на территорию Украины.

ЛСР провел операцию в Белгородской области

В ЛСР сообщили, что их штурмовые отряды зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) российских войск недалеко от Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись.

На обратном пути оставили интересный пазл «специалистам» путинских инженерных войск. Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей. Поделиться

Там также напомнили российским пропагандистам и должностным лицам, которые писали об «украинской ДРГ», что они – российские добровольцы и “имеют право приходить домой когда угодно. Тем более, с хорошей целью”.

Ранее в этот день в ГУР подтвердили сообщения российских чиновников о боевом столкновении в Белгородской области.

В разведке добавили, что атаку провели противники кремлевского режима, которые уничтожили взводный опорный пункт россиян, из-за чего те в панике открыли хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Боится ли Путин Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью online.ua рассказал о том, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.