Легіон "Свобода Росії" розкрив деталі своєї операції в Бєлгородській області РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Легіон "Свобода Росії" розкрив деталі своєї операції в Бєлгородській області РФ

ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за операцію в Бєлгородській області РФ 17 грудня. Російські добровольці виконали всі завдання та успішно повернулися на територію України.

ЛСР провів операцію у Бєлгородській області РФ

У ЛСР повідомили, що їхні штурмові загони зайшли до Білгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) російських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися.

Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів.

Там також нагадали російським пропагандистам та посадовцям, які писали про «українську ДРГ», що вони - російські добровольці і “мають право приходити додому будь-коли. Тим більше, з доброю метою”.

Раніше цього дня у ГУР підтвердили повідомлення російських посадовців про бойове зіткнення у Бєлгородській області.

У розвідці додали, що атаку провели «противники кремлівського режиму», які знищили взводний опорний пункт росіян, через що ті в паніці відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Чи боїться Путін Легіону “Свобода Росії”

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Ми чудово розуміємо, що ми для Путіна – ворог і мета номер один. Ми чудово розуміємо, що в нас заявлені дуже великі політичні цілі, дуже серйозні, тому що ми розуміємо, що ніхто, крім нас, не зможе повернутися до Росії та силою зброї навести лад у країні.

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