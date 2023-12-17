Легіон "Свобода Росії" розкрив деталі своєї операції в Бєлгородській області РФ

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за операцію в Бєлгородській області РФ 17 грудня. Російські добровольці виконали всі завдання та успішно повернулися на територію України.
ЛСР провів операцію у Бєлгородській області РФ
У ЛСР повідомили, що їхні штурмові загони зайшли до Білгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) російських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися.
Там також нагадали російським пропагандистам та посадовцям, які писали про «українську ДРГ», що вони - російські добровольці і “мають право приходити додому будь-коли. Тим більше, з доброю метою”.
Раніше цього дня у ГУР підтвердили повідомлення російських посадовців про бойове зіткнення у Бєлгородській області.
У розвідці додали, що атаку провели «противники кремлівського режиму», які знищили взводний опорний пункт росіян, через що ті в паніці відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.
Чи боїться Путін Легіону “Свобода Росії”
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.
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