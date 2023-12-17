Легіон "Свобода Росії" розкрив деталі своєї операції в Бєлгородській області РФ

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за операцію в Бєлгородській області РФ 17 грудня. Російські добровольці виконали всі завдання та успішно повернулися на територію України.

ЛСР провів операцію у Бєлгородській області РФ

У ЛСР повідомили, що їхні штурмові загони зайшли до Білгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) російських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися.

Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. Поширити

Там також нагадали російським пропагандистам та посадовцям, які писали про «українську ДРГ», що вони - російські добровольці і “мають право приходити додому будь-коли. Тим більше, з доброю метою”.

Раніше цього дня у ГУР підтвердили повідомлення російських посадовців про бойове зіткнення у Бєлгородській області.

У розвідці додали, що атаку провели «противники кремлівського режиму», які знищили взводний опорний пункт росіян, через що ті в паніці відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Чи боїться Путін Легіону “Свобода Росії”

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» в інтерв'ю online.ua розповів про те, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.