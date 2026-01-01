Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец второй раз женился — фотографии молодоженов

Фронтмен популярной украинской группы "Без Ограничений" Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой.
Музыкант Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой
То, что это торжественное событие произошло, музыкант подтвердил в своем Instagram по случаю рождения любимой.
Когда пара вышла замуж, остается тайной. Судя по всему, после замужества Юлиана взяла фамилию мужа.
С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье, — написал Сергей Танчинец, опубликовав несколько фото со свадьбы.
Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в июле 2025 года признался своей девушке и пиарщице Юлиане Корецкой.
