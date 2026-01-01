Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец второй раз женился — фотографии молодоженов
Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец второй раз женился — фотографии молодоженов

Танчинец
Источник:  online.ua

Фронтмен популярной украинской группы "Без Ограничений" Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой.

  • Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец второй раз женился на пиарщице Юлиане Корецкой.
  • Сергей Танчинец признался в своих чувствах к Юлиане в июле 2025 года.

Музыкант Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой

То, что это торжественное событие произошло, музыкант подтвердил в своем Instagram по случаю рождения любимой.

Когда пара вышла замуж, остается тайной. Судя по всему, после замужества Юлиана взяла фамилию мужа.

С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье, — написал Сергей Танчинец, опубликовав несколько фото со свадьбы.

Сергей и Юлиана Танчинец

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в июле 2025 года признался своей девушке и пиарщице Юлиане Корецкой.

До этого в сети ходили слухи, что роман между 43-летним Танчинцем и 24-летней Юлианой начался, когда он был еще в первом браке. Хотя официально о своих отношениях пара заявила в 2024 году, а предыдущие отношения певец завершил в 2023 году.

