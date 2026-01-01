Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец второй раз женился — фотографии молодоженов

Музыкант Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой

То, что это торжественное событие произошло, музыкант подтвердил в своем Instagram по случаю рождения любимой.

Когда пара вышла замуж, остается тайной. Судя по всему, после замужества Юлиана взяла фамилию мужа.

С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье, — написал Сергей Танчинец, опубликовав несколько фото со свадьбы.

Сергей и Юлиана Танчинец

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в июле 2025 года признался своей девушке и пиарщице Юлиане Корецкой.