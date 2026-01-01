Лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець вдруге одружився — світлини молодят

Музикант Сергій Танчинець одружився з піарницею Юліаною Корецькою

Те, що ця урочиста подія відбулася, музикант підтвердив у своєму Instagram з нагоди дня народження коханої.

Коли пара одружилася, залишається таємницею. Судячи з усього, після заміжжя Юліана взяла прізвище чоловіка.

З Днем Народження, моя Юліана Танчинець! Спасибі за крила за спиною, спасибі за землю під ногами, спасибі за любов, за турботу, за прийняття! Ти моє щастя, — написав Сергій Танчинець, опублікувавши кілька фото з весілля.

Сергій та Юліана Танчинець

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець у липні 2025 року освідчився своїй дівчині та піарниці Юліані Корецькій.