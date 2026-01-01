Лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець вдруге одружився — світлини молодят
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець вдруге одружився — світлини молодят

Танчинець
Джерело:  online.ua

Фронтмен популярного українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець одружився з піарницею Юліаною Корецькою.

Головні тези:

  • Сергій Танчинець, фронтмен гурту “Без Обмежень”, вдруге одружився з піарницею Юліаною Корецькою.
  • Освідчення відбулося влітку, а сама подія стала приводом для наголосу на любові та взаємопідтримці в сім'ї.

Музикант Сергій Танчинець одружився з піарницею Юліаною Корецькою

Те, що ця урочиста подія відбулася, музикант підтвердив у своєму Instagram з нагоди дня народження коханої.

Коли пара одружилася, залишається таємницею. Судячи з усього, після заміжжя Юліана взяла прізвище чоловіка.

З Днем Народження, моя Юліана Танчинець! Спасибі за крила за спиною, спасибі за землю під ногами, спасибі за любов, за турботу, за прийняття! Ти моє щастя, — написав Сергій Танчинець, опублікувавши кілька фото з весілля.

Сергій та Юліана Танчинець

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець у липні 2025 року освідчився своїй дівчині та піарниці Юліані Корецькій.

До цього в мережі ходили чутки, що роман між 43-річним Танчинцем і 24-річною Юліаною почався, коли він був ще в першому шлюбі. Хоча офіційно про свої стосунки пара заявила 2024 року, а попередні стосунки співак завершив 2023-го.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Капітан Америка" Кріс Еванс таємно одружився з відомою акторкою
"Капітан Америка" Кріс Еванс таємно одружився з відомою акторкою
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець розсекретив свою кохану
Сергій Танчинець
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кіану Рівз таємно одружився — фото нареченої
Кіану Рівз більше не холостяк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?