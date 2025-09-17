Кіану Рівз таємно одружився — фото нареченої
Кіану Рівз таємно одружився — фото нареченої

Кіану Рівз більше не холостяк
Джерело:  radaronline.com

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз нарешті зіграв весілля зі своєю коханою — художницею Александрою Грант. За словами інсайдерів, пара зробила це таємно.

Головні тези:

  • Вперше закохані познайомилися 16 років тому.
  • Тривалий час вони приховували свої стосунки й підтвердили їх лише в 2019 році.

Кіану Рівз більше не холостяк

Як стверджують анонімні джерела, 61-річний Рівз і 52-річна Грант наважилися вийти на новий рівень у своїх стосунках влітку 2025 року.

Таємне весілля відбулося під час їхньої подорожі Європою.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що художниця стала опорою для Кіану і допомогла йому зцілитися від трагедій, які отруїли його життя.

Вони говорили про це (про весілля — ред.) роками, але в підсумку захотіли, щоб це було тільки для них. Кіану і Александра цінують своє особисте життя, тому збереження цього в таємниці їм ідеально підходить.

Александра Грант (Фото: flickr.com)

Ні для кого не секрет, що Грант і Рівз вперше зустрілися ще 16 років тому і разом працювали над книгою "Ода щастю".

Тривалий час вони співпрацювали та приховували свої стосунки від ЗМІ.

Про роман зірок стало відомо лише 6 років тому.

Александра — величезне джерело підтримки для нього. Після всього, що пережив Кіану, вона заспокоює його. Усі друзі помічають, наскільки кращий вигляд він має поруч із нею — він більше сміється, він більш розслаблений, — зізнаються інсайдери.

