Кіану Рівз таємно одружився — фото нареченої

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз нарешті зіграв весілля зі своєю коханою — художницею Александрою Грант. За словами інсайдерів, пара зробила це таємно.

Кіану Рівз більше не холостяк

Як стверджують анонімні джерела, 61-річний Рівз і 52-річна Грант наважилися вийти на новий рівень у своїх стосунках влітку 2025 року.

Таємне весілля відбулося під час їхньої подорожі Європою.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що художниця стала опорою для Кіану і допомогла йому зцілитися від трагедій, які отруїли його життя.

Вони говорили про це (про весілля — ред.) роками, але в підсумку захотіли, щоб це було тільки для них. Кіану і Александра цінують своє особисте життя, тому збереження цього в таємниці їм ідеально підходить. Поширити

Александра Грант (Фото: flickr.com)

Ні для кого не секрет, що Грант і Рівз вперше зустрілися ще 16 років тому і разом працювали над книгою "Ода щастю".

Тривалий час вони співпрацювали та приховували свої стосунки від ЗМІ.

Про роман зірок стало відомо лише 6 років тому.