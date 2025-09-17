Кіану Рівз таємно одружився — фото нареченої

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз нарешті зіграв весілля зі своєю коханою — художницею Александрою Грант. За словами інсайдерів, пара зробила це таємно.
Головні тези:
- Вперше закохані познайомилися 16 років тому.
- Тривалий час вони приховували свої стосунки й підтвердили їх лише в 2019 році.
Кіану Рівз більше не холостяк
Як стверджують анонімні джерела, 61-річний Рівз і 52-річна Грант наважилися вийти на новий рівень у своїх стосунках влітку 2025 року.
Таємне весілля відбулося під час їхньої подорожі Європою.
Інсайдери розповіли ЗМІ, що художниця стала опорою для Кіану і допомогла йому зцілитися від трагедій, які отруїли його життя.
Ні для кого не секрет, що Грант і Рівз вперше зустрілися ще 16 років тому і разом працювали над книгою "Ода щастю".
Тривалий час вони співпрацювали та приховували свої стосунки від ЗМІ.
Про роман зірок стало відомо лише 6 років тому.
