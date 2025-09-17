Киану Ривз тайно женился — фото невесты

Известный голливудский актер Киану Ривз наконец-то сыграл свадьбу со своей любимой — художницей Александрой Грант. По словам инсайдеров, пара сделала это тайно.

Киану Ривз больше не холостяк

Как утверждают анонимные источники, 61-летний Ривз и 52-летняя Грант решились выйти на новый уровень в своих отношениях летом 2025 года.

Тайная свадьба состоялась во время путешествия по Европе.

Инсайдеры рассказали СМИ, что художница стала опорой для Киану и помогла ему исцелиться от трагедий.

Они говорили об этом (о свадьбе — ред.) годами, но в итоге захотели, чтобы это было только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне им идеально подходит. Поделиться

Александра Грант (Фото: flickr.com)

Ни для кого не секрет, что Грант и Ривз впервые встретились еще 16 лет назад и вместе трудились над книгой "Ода счастью".

Долгое время они сотрудничали и скрывали свои отношения от СМИ.

О романе звезд стало известно всего лишь 6 лет назад.