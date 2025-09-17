Киану Ривз тайно женился — фото невесты

Известный голливудский актер Киану Ривз наконец-то сыграл свадьбу со своей любимой — художницей Александрой Грант. По словам инсайдеров, пара сделала это тайно.
Главные тезисы
- Впервые влюбленные познакомились 16 лет тому назад.
- Долгое время они скрывали свои отношения и подтвердили их только в 2019 году.
Киану Ривз больше не холостяк
Как утверждают анонимные источники, 61-летний Ривз и 52-летняя Грант решились выйти на новый уровень в своих отношениях летом 2025 года.
Тайная свадьба состоялась во время путешествия по Европе.
Инсайдеры рассказали СМИ, что художница стала опорой для Киану и помогла ему исцелиться от трагедий.
Ни для кого не секрет, что Грант и Ривз впервые встретились еще 16 лет назад и вместе трудились над книгой "Ода счастью".
Долгое время они сотрудничали и скрывали свои отношения от СМИ.
О романе звезд стало известно всего лишь 6 лет назад.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-