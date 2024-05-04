Литва указала на новую роковую ошибку НАТО в отношении России

Как отмечает глава МИД Литвы Лауринас Кащюнас, страна-агрессорка РФ смогла адаптироваться к санкциям, а члены Альянса недооценили ее способность к этому.

НАТО снова не оценил реальные возможности Кремля

По словам дипломата, ключевой темой предстоящего саммита НАТО должна стать военная угроза со стороны РФ.

Лауринас Кащюнас убежден в том, что Альянс допустил роковую ошибку, когда "недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации".

Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества. Лауринас Кащюнас Глава МИД Литвы

Как считает шеф литовской дипломатии, НАТО допустил эту ошибку, поскольку оценивает действие Москвы, ориентируясь на собственную логику, которая не является идентичной логике Кремля.

Россия уже стала главным врагом НАТО

Лауринас Кащюнас обращает внимание на то, что отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим мобилизационным потенциалом, который может достигать 25 млн человек, делает Россию одним из самых опасных врагов НАТО.

Учитывая все эти моменты, Альянс должен кардинально изменить свою политику в отношении РФ, чтобы исключить возможность войны между блоком и страной-агрессором.

Как считает глава МИД Литвы, для этого нужно пройти 4 этапа.

построить гибкую систему реагирования и сдерживания на восточном фланге; существенно увеличить расходы на оборону; члены НАТО должны будут модернизировать и усилить свои ВПК; рассмотреть Украину как элемент евроатлантической безопасности и единства и принять ее в Альянс

Кроме того, дипломат настаивает на том, чтобы НАТО больше не рассматривал противостояние с Россией в парадигме "Эскалация-деэскалация", а применил силу там, где это потребуется.