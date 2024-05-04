Литва вказала на нову фатальну помилку НАТО щодо Росії

Як зазначає глава МЗС Литви Лаурінас Кащюнас, країна-агресорка РФ могла адаптуватися до санкцій, а члени Альянсу недооцінили її здатність до цього.

НАТО знову не оцінив реальні можливості Кремля

За словами дипломата, ключовою темою наступного саміту НАТО повинна стати військова загроза з боку РФ.

Лаурінас Кащюнас переконаний в тому, що Альянс припустився фатальної помилки, коли "недооцінив здатність Кремля адаптуватися до ситуації".

Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства. Лаурінас Кащюнас Глава МЗС Литви

Як вважає шеф литовської дипломатії, НАТО припустився цієї помилки, оскільки оцінює дії Москви, орієнтуючись на власну логіку, яка не є ідентичної логіці Кремля.

Росія уже стала головним ворог НАТО

Лаурінас Кащюнас звертає увагу на те, відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом, що може сягати 25 млн осіб, робить Росію одним із найнебезпечніших ворогів НАТО.

Враховуючи усі ці моменти, Альянс повинен кардинально змінити свою політику щодо РФ, щоб унеможливити початок війни між блоком та країною-агресоркою.

Як вважає глава МЗС Литви, для цього потрібно буде пройти 4 етапи.

побудувати гнучку систему реагування і стримування на східному фланзі; суттєво збільшити витрати на оборону; члени НАТО повинні будуть модернізувати та посилити свої ВПК розглянути Україну як елемент євроатлантичної безпеки та єдності й нарешті прийняти її в Альянс

Окрім того, дипломат наполягає, щоб НАТО більше не розглядав протистояння з Росією в парадигмі "Ескалація-деескалація", а застосував силу там, де це буде потрібно.