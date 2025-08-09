Люди биологически способны жить до тысячи лет — гипотеза геронтолога

Молекулярный биогеронтолог из Бирмингемского университета Жоау Педру ди Магальяйнш предполагает, что люди могут быть биологически способны жить гораздо дольше, чем сейчас – возможно, 1000 лет или больше. Но есть одна проблема: возможно, люди эволюционировали, чтобы стареть быстрее, и причина этого уходит в эпоху динозавров.

Человек может жить до 1000 лет

Ди Магальяйнш предлагает гипотезу "бутылочного горлышка" долголетия. Согласно его исследованию, ранние млекопитающие находились под сильным давлением, связанным с необходимостью быстрого размножения и выживаемости, тогда как динозавры доминировали в пищевой цепочке.

Этот эволюционный стресс, возможно, привел к тому, что они утратили определенные генетические черты, когда-то обеспечивавшие большую продолжительность жизни. Впоследствии эти генетические потери стали неотъемлемой частью биологии млекопитающих, в том числе нашей.

Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить в самом низу пищевой цепи... эволюционируя, чтобы выживать путем быстрого размножения.

Эта адаптация, по его мнению, необратимо изменила то, как млекопитающие, включая людей, переживают старение.

Часть теории ди Магальяйнша предполагает потерю восстанавливающих повреждения ферментов, вызванные ультрафиолетовым излучением, таких как фотолиазы.

Эти ферменты отсутствуют у большинства млекопитающих, включая человека, и, как полагают, исчезли из нашего генома в эпоху динозавров. Эта потеря может быть связана с ночным образом жизни, который ранние млекопитающие приняли для защиты от хищников, что снизило потребность в защите от ультрафиолета, но также привело к отключению мощного механизма репарации ДНК.

Он также приводит для сравнения примеры других видов. Некоторые рептилии, например аллигаторы, могут непрерывно восстанавливать зубы, в то время как люди не могут — возможно, это результат эволюционных компромиссов, в которых скорость преобладала над долголетием. Эти закономерности указывают на то, что мы, может быть, потеряли множество регенеративных функций во время эволюции.

По словам ди Магальяйнша, понимание этих механизмов может помочь нам разработать методы лечения, позволяющие замедлить или даже вернуть вспять старение человека.

Его идея: однажды старение можно будет контролировать, используя терапию, направленную на биологические процессы, лежащие в его основе. Одним из перспективных кандидатов является рапамицин, соединение, которое уже используется в медицине для предотвращения отторжения органов. Исследования показывают, что она может продлить жизнь некоторых млекопитающих на 10-15 процентов, и сейчас ученые изучают ее более широкий потенциал в борьбе со старением.