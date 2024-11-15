Легендарный боксер и бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон ударил по лицу соперника, видеоблогера и боксера любителя Джейка Пола.
Главные тезисы
- Майк Тайсон ударил по лицу соперника Джейка Пола в ходе битвы взглядов, вызвав напряженность перед предстоящим боем.
- Предстоящее противостояние между Тайсоном и Полом на стадионе AT&T обещает быть захватывающим для поклонников бокса.
- Майк Тайсон, 58-летний боксер, вернется на ринг для боя с 27-летним Джейком Полом, видеоблогером с обещающей карьерой в профессиональном боксе.
- Тайсон имеет впечатляющий боксерский опыт с 50 победами, в то время как Пол стремится доказать свою ценность после 10 побед в своей карьере.
- Инцидент и конфликт между Тайсоном и Полом делают предстоящий бой еще более ярким событием на спортивной арене.
Что известно об инциденте между Тайсоном и Полом во время битвы взглядов
Отмечается, что причиной неожиданной оплеухи Полу со стороны Тайсона стало то, что видеоблогер наступил легендарному боксеру на ногу.
Однако и Пол не замедлил ответить.
THE REASON BEHIND THE SLAP 👀— Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024
WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️
-#PaulTyson
Friday, November 15th
AT&T Stadium — Arlington, TX
Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92
Что известно о бое между Тайсоном и Полом
58-летний Тайсон вернется на ринг против 27-летней Полы в ночь с 15 на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне штата Техас.
Свой последний официальный бой Майк Тайсон провел в 2005 году. Всего на его счету 56 поединков и 50 побед (44 — нокаутом).
Джейк Пол — популярный видеоблогер, начавший карьеру профессионального боксера в 2020 году. На его счету уже 10 побед (7 — нокаутом) при 1 поражении.
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