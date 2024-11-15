Майк Тайсон ударил по лицу соперника Джейка Пола ― видео
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Майк Тайсон ударил по лицу соперника Джейка Пола ― видео

Джейк Пол и Майк Тайсон
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Источник:  online.ua

Легендарный боксер и бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон ударил по лицу соперника, видеоблогера и боксера любителя Джейка Пола.

Главные тезисы

  • Майк Тайсон ударил по лицу соперника Джейка Пола в ходе битвы взглядов, вызвав напряженность перед предстоящим боем.
  • Предстоящее противостояние между Тайсоном и Полом на стадионе AT&T обещает быть захватывающим для поклонников бокса.
  • Майк Тайсон, 58-летний боксер, вернется на ринг для боя с 27-летним Джейком Полом, видеоблогером с обещающей карьерой в профессиональном боксе.
  • Тайсон имеет впечатляющий боксерский опыт с 50 победами, в то время как Пол стремится доказать свою ценность после 10 побед в своей карьере.
  • Инцидент и конфликт между Тайсоном и Полом делают предстоящий бой еще более ярким событием на спортивной арене.

Что известно об инциденте между Тайсоном и Полом во время битвы взглядов

Отмечается, что причиной неожиданной оплеухи Полу со стороны Тайсона стало то, что видеоблогер наступил легендарному боксеру на ногу.

Пусть это будет уроком для тебя и стаи, с которой ты бегаешь, бездарный ютубер. Не беги обратно в нору, из которой ты выполз, если хочешь получить больше, — заявил разъяренный Тайсон.

Однако и Пол не замедлил ответить.

Я действительно почувствовал это. Он злой, злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая оплеуха, но завтра я тебя нокаутирую. Я уничтожу его. Теперь это личное. Он должен умереть, — заявил одиозный блоггер.

Что известно о бое между Тайсоном и Полом

58-летний Тайсон вернется на ринг против 27-летней Полы в ночь с 15 на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне штата Техас.

Свой последний официальный бой Майк Тайсон провел в 2005 году. Всего на его счету 56 поединков и 50 побед (44 — нокаутом).

Джейк Пол — популярный видеоблогер, начавший карьеру профессионального боксера в 2020 году. На его счету уже 10 побед (7 — нокаутом) при 1 поражении.

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