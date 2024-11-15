Легендарный боксер и бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон ударил по лицу соперника, видеоблогера и боксера любителя Джейка Пола.

Что известно об инциденте между Тайсоном и Полом во время битвы взглядов

Отмечается, что причиной неожиданной оплеухи Полу со стороны Тайсона стало то, что видеоблогер наступил легендарному боксеру на ногу.

Пусть это будет уроком для тебя и стаи, с которой ты бегаешь, бездарный ютубер. Не беги обратно в нору, из которой ты выполз, если хочешь получить больше, — заявил разъяренный Тайсон. Поделиться

Однако и Пол не замедлил ответить.

Я действительно почувствовал это. Он злой, злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая оплеуха, но завтра я тебя нокаутирую. Я уничтожу его. Теперь это личное. Он должен умереть, — заявил одиозный блоггер. Поделиться

THE REASON BEHIND THE SLAP 👀



WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️



-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium — Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92 — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024

Что известно о бое между Тайсоном и Полом

58-летний Тайсон вернется на ринг против 27-летней Полы в ночь с 15 на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне штата Техас.

Свой последний официальный бой Майк Тайсон провел в 2005 году. Всего на его счету 56 поединков и 50 побед (44 — нокаутом).