Майк Тайсон вдарив по обличчю суперника Джейка Пола ― відео
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Майк Тайсон вдарив по обличчю суперника Джейка Пола ― відео

Джейк Пол та Майк Тайсон
Джерело:  online.ua

Легендарний боксер та колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон під час битви поглядів вдарив по обличчю суперника, відеоблогера та боксера аматора Джейка Пола. 

Головні тези:

  • Під час битви поглядів Майк Тайсон вдарив по обличчю суперника Джейка Пола.
  • Інцидент став причиною напруженості між боксерами перед майбутнім боєм.
  • Майк Тайсон повернеться на ринг, щоб зіткнутися з Джейком Полом у ніч з 15 на 16 листопада на стадіоні AT&T у місті Арлінгтон.
  • Тайсон та Пол обіцяють цікавий поєдинок.
  • Цей інцидент та напружений конфлікт роблять майбутній бій між Тайсоном та Полом ще цікавішим для шанувальників боксу.

Що відомо про інцидент між Тайсоном та Полом під час битви поглядів

Зазначається, що причиною несподіваного ляпасу Полу з боку Тайсона стало те, що відеоблогер наступив легендарному боксеру на ногу.

Нехай це буде уроком для тебе і зграї, з якою ти бігаєш, бездарний ютубер. Не біжи назад у нору, з якої ти виповз, якщо хочеш отримати більше, — заявив розлючений Тайсон.

Однак і Пол не забарився з відповіддю.

Я дійсно це відчув. Він злий, злий маленький ельф. Майк, я думаю, що це милий маленький ляпас, але завтра я тебе нокаутую. Я знищу його. Тепер це особисте. Він повинен померти, — заявив одіозний блогер.

Що відомо про бій між Тайсоном та Полом

58-річний Тайсон повернеться на ринг проти 27-річної Поли в ніч із 15 на 16 листопада на стадіоні AT&T у місті Арлінгтон штату Техас.

Свій останній офіційний бій Майк Тайсон провів у 2005-му році. Всього на його рахунку 56 поєдинків та 50 перемог (44 — нокаутом).

Джейк Пол — популярний відеоблогер, який розпочав кар'єру професійного боксера у 2020 році. На його рахунку вже 10 перемог (7 — нокаутом) при 1 поразці.

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