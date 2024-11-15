Легендарний боксер та колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон під час битви поглядів вдарив по обличчю суперника, відеоблогера та боксера аматора Джейка Пола.

Що відомо про інцидент між Тайсоном та Полом під час битви поглядів

Зазначається, що причиною несподіваного ляпасу Полу з боку Тайсона стало те, що відеоблогер наступив легендарному боксеру на ногу.

Нехай це буде уроком для тебе і зграї, з якою ти бігаєш, бездарний ютубер. Не біжи назад у нору, з якої ти виповз, якщо хочеш отримати більше, — заявив розлючений Тайсон. Поширити

Однак і Пол не забарився з відповіддю.

Я дійсно це відчув. Він злий, злий маленький ельф. Майк, я думаю, що це милий маленький ляпас, але завтра я тебе нокаутую. Я знищу його. Тепер це особисте. Він повинен померти, — заявив одіозний блогер. Поширити

THE REASON BEHIND THE SLAP 👀



WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️



-#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium — Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92 — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024

Що відомо про бій між Тайсоном та Полом

58-річний Тайсон повернеться на ринг проти 27-річної Поли в ніч із 15 на 16 листопада на стадіоні AT&T у місті Арлінгтон штату Техас.

Свій останній офіційний бій Майк Тайсон провів у 2005-му році. Всього на його рахунку 56 поєдинків та 50 перемог (44 — нокаутом).