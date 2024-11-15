Легендарний боксер та колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон під час битви поглядів вдарив по обличчю суперника, відеоблогера та боксера аматора Джейка Пола.
Головні тези:
- Під час битви поглядів Майк Тайсон вдарив по обличчю суперника Джейка Пола.
- Інцидент став причиною напруженості між боксерами перед майбутнім боєм.
- Майк Тайсон повернеться на ринг, щоб зіткнутися з Джейком Полом у ніч з 15 на 16 листопада на стадіоні AT&T у місті Арлінгтон.
- Тайсон та Пол обіцяють цікавий поєдинок.
- Цей інцидент та напружений конфлікт роблять майбутній бій між Тайсоном та Полом ще цікавішим для шанувальників боксу.
Що відомо про інцидент між Тайсоном та Полом під час битви поглядів
Зазначається, що причиною несподіваного ляпасу Полу з боку Тайсона стало те, що відеоблогер наступив легендарному боксеру на ногу.
Однак і Пол не забарився з відповіддю.
THE REASON BEHIND THE SLAP 👀— Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024
WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️
-#PaulTyson
Friday, November 15th
AT&T Stadium — Arlington, TX
Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92
Що відомо про бій між Тайсоном та Полом
58-річний Тайсон повернеться на ринг проти 27-річної Поли в ніч із 15 на 16 листопада на стадіоні AT&T у місті Арлінгтон штату Техас.
Свій останній офіційний бій Майк Тайсон провів у 2005-му році. Всього на його рахунку 56 поєдинків та 50 перемог (44 — нокаутом).
Джейк Пол — популярний відеоблогер, який розпочав кар'єру професійного боксера у 2020 році. На його рахунку вже 10 перемог (7 — нокаутом) при 1 поразці.
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