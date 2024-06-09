Майк Тайсон кинув виклик актору та блогеру Джейку Полу
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Спорт
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Майк Тайсон кинув виклик актору та блогеру Джейку Полу

Майк Тайсон
Джерело:  online.ua

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон офіційно підтвердив, що планує провести бій з відомим американським блогером та актором Джейком Полом.

Головні тези:

  • У листопаді відбудеться бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом на AT&T Stadium у Техасі.
  • “Залізний Майк” уже публічно пообіцяв нокаутувати суперника.
  • Джейк Пол відреагував на виклик Тайсона різкими словами, називаючи його заяви пустими балачками.
  • Бій Майка Тайсона та Джейка Пола викликає великий інтерес як серед фанатів боксу, так і прихильників блогера.

Тайсон VS Пол. Що наразі відомо про майбутній поєдинок

Своїми планами легендарний боксер поділився у соціальних мережах, опублікувавши нове відео.

Нова дата, та сама доля. Я нокаутую Джейка Пола, — пообіцяв Майк Тайсон.

Згідно з останніми даними, довгоочікуваний бій пройде уже 15 листопада на AT&T Stadium у Арлінгтоні, штат Техас.

Як відомо, спочатку він повинен був відбутися 20 липня, однак його довелося перенести через погіршення стану здоров’я Майка Тайсона.

Американський боксер завершив професійну кар'єру боксера ще 20 років тому.

За своє життя “Залізний Майк” встиг провести 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату).

Як уже згадувалося раніше, 4 роки тому Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Як Джейк Пол відреагував на закиди Тайсона

Реакція американського актора та блогера, який також є професійним боксером, була як завжди вкрай жорсткою.

Пол традиційно поскаржився на те, що Тайсон “багато обіцяє, але нічого не робить”.

Гучні заяви “Залізного Майка” він назвав балачками в стилі Нейта Діаза.

Не поспішайте, сер (не те, що б у вас було багато часу). У цього засранця є терпіння. Головна причина, чому я злюся, це те, що ти зіпсував мої плани на Сен-Барт (острів, де любить відпочивати Джейк Пол — ред..). І я знаю, що ти не користуєшся соціальними мережами, тому для команди Тайсона — ви всі повії і передаєте моє повідомлення, — написав Пол.

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