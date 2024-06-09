Колишній чемпіон світу Майк Тайсон офіційно підтвердив, що планує провести бій з відомим американським блогером та актором Джейком Полом.

Тайсон VS Пол. Що наразі відомо про майбутній поєдинок

Своїми планами легендарний боксер поділився у соціальних мережах, опублікувавши нове відео.

Нова дата, та сама доля. Я нокаутую Джейка Пола, — пообіцяв Майк Тайсон. Поширити

Згідно з останніми даними, довгоочікуваний бій пройде уже 15 листопада на AT&T Stadium у Арлінгтоні, штат Техас.

Як відомо, спочатку він повинен був відбутися 20 липня, однак його довелося перенести через погіршення стану здоров’я Майка Тайсона.

Американський боксер завершив професійну кар'єру боксера ще 20 років тому.

За своє життя “Залізний Майк” встиг провести 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату).

Як уже згадувалося раніше, 4 роки тому Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Як Джейк Пол відреагував на закиди Тайсона

Реакція американського актора та блогера, який також є професійним боксером, була як завжди вкрай жорсткою.

Пол традиційно поскаржився на те, що Тайсон “багато обіцяє, але нічого не робить”.

Гучні заяви “Залізного Майка” він назвав балачками в стилі Нейта Діаза.