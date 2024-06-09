Майк Тайсон бросил вызов актеру и блогеру Джейку Полу
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Майк Тайсон бросил вызов актеру и блогеру Джейку Полу

Майк Тайсон
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Источник:  online.ua

Бывший чемпион мира Майк Тайсон официально подтвердил, что планирует провести бой с известным американским блогером и актером Джейком Полом.

Главные тезисы

  • В ноябре состоится бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом на AT&T Stadium в Техасе.
  • "Железный Майк" уже публично пообещал нокаутировать соперника.
  • Джейк Пол отреагировал на вызов Тайсона резкими словами, называя его заявления пустой болтовней.
  • Бой Майка Тайсона и Джейка Пола вызывает большой интерес как среди фанатов бокса, так и поклонников блогера.

Тайсон VS Пол. Что известно о предстоящем поединке

Своими планами легендарный боксер поделился в социальных сетях, опубликовав новое видео.

Новая дата, та же судьба. Я нокаутирую Джейка Пола — пообещал Майк Тайсон.

Согласно последним данным, долгожданный бой пройдет уже 15 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Как известно, сначала он должен был состояться 20 июля, однако его пришлось перенести из-за ухудшения состояния здоровья Майка Тайсона.

Американский боксер завершил профессиональную карьеру боксера еще двадцать лет назад.

За свою жизнь "Железный Майк" успел провести 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка закончились без результата).

Как уже упоминалось ранее, четыре года назад Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.

Как Джейк Пол отреагировал на угрозы Тайсона

Реакция американского актера и блогера, также профессионального боксера, была как всегда крайне жесткой.

Пол традиционно пожаловался на то, что Тайсон "много обещает, но ничего не делает".

Громкие заявления "Железного Майка" он назвал болтовней в стиле Нейта Диаза.

Не торопитесь, сэр (не то, что бы у вас было много времени). У этого засранца есть терпение. Главная причина, почему я злюсь, это то, что ты испортил мои планы на Сен-Барт (остров, где любит отдыхать Джейк Пол — ред.). И я знаю, что ты не пользуешься социальными сетями, поэтому для команды Тайсона — вы все п********и и передаете мое сообщение, — написал Пол.

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