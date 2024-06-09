Бывший чемпион мира Майк Тайсон официально подтвердил, что планирует провести бой с известным американским блогером и актером Джейком Полом.

Тайсон VS Пол. Что известно о предстоящем поединке

Своими планами легендарный боксер поделился в социальных сетях, опубликовав новое видео.

Новая дата, та же судьба. Я нокаутирую Джейка Пола — пообещал Майк Тайсон. Поделиться

Согласно последним данным, долгожданный бой пройдет уже 15 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Как известно, сначала он должен был состояться 20 июля, однако его пришлось перенести из-за ухудшения состояния здоровья Майка Тайсона.

Американский боксер завершил профессиональную карьеру боксера еще двадцать лет назад.

За свою жизнь "Железный Майк" успел провести 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка закончились без результата).

Как уже упоминалось ранее, четыре года назад Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.

Как Джейк Пол отреагировал на угрозы Тайсона

Реакция американского актера и блогера, также профессионального боксера, была как всегда крайне жесткой.

Пол традиционно пожаловался на то, что Тайсон "много обещает, но ничего не делает".

Громкие заявления "Железного Майка" он назвал болтовней в стиле Нейта Диаза.