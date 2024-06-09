Бывший чемпион мира Майк Тайсон официально подтвердил, что планирует провести бой с известным американским блогером и актером Джейком Полом.
Главные тезисы
- В ноябре состоится бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом на AT&T Stadium в Техасе.
- "Железный Майк" уже публично пообещал нокаутировать соперника.
- Джейк Пол отреагировал на вызов Тайсона резкими словами, называя его заявления пустой болтовней.
- Бой Майка Тайсона и Джейка Пола вызывает большой интерес как среди фанатов бокса, так и поклонников блогера.
Тайсон VS Пол. Что известно о предстоящем поединке
Своими планами легендарный боксер поделился в социальных сетях, опубликовав новое видео.
Согласно последним данным, долгожданный бой пройдет уже 15 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.
Как известно, сначала он должен был состояться 20 июля, однако его пришлось перенести из-за ухудшения состояния здоровья Майка Тайсона.
Американский боксер завершил профессиональную карьеру боксера еще двадцать лет назад.
За свою жизнь "Железный Майк" успел провести 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка закончились без результата).
Как уже упоминалось ранее, четыре года назад Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.
Как Джейк Пол отреагировал на угрозы Тайсона
Реакция американского актера и блогера, также профессионального боксера, была как всегда крайне жесткой.
Пол традиционно пожаловался на то, что Тайсон "много обещает, но ничего не делает".
Громкие заявления "Железного Майка" он назвал болтовней в стиле Нейта Диаза.
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