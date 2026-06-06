Малиновский присоединился к турецкому клубу Трабзонспор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет теперь играть за турецкий клуб Трабзонспор как свободный агент. Контракт рассчитан на 3 года.
Главные тезисы
- В скором времени Трабзонспор сыграет в отборе Лиги Европы.
- В этой команде уже играет украинский защитник Арсений Батагов.
Малиновский продолжит строить карьеру в Турции
Такой неожиданной новостью поделилась пресс-служба турецкого Трабзонспора.
Она объявила о старте сотрудничества с украинцем и отметила, что рада приветствовать Руслана в команде.
Что важно понимать, недавно Малиновский покинул итальянский Дженоа, где провел последние три сезона.
Генуэзский клуб решил не продлевать контракт с 33-летним футболистом.
Следует обратить внимание на то, что в течение сезона 2025/26 украинец успел провести за Дженоа 34 матча в чемпионате Италии, в которых забил шесть голов и сделал три голевых передачи.
Также Руслан Малиновский выступал в Европе за Генк, Аталанту и Марсель.
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