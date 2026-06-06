Малиновский присоединился к турецкому клубу Трабзонспор
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Малиновский присоединился к турецкому клубу Трабзонспор

Малиновский продолжит строить карьеру в Турции
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Источник:  NV

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский будет теперь играть за турецкий клуб Трабзонспор как свободный агент. Контракт рассчитан на 3 года.

Главные тезисы

  • В скором времени Трабзонспор сыграет в отборе Лиги Европы.
  • В этой команде уже играет украинский защитник Арсений Батагов.

Малиновский продолжит строить карьеру в Турции

Такой неожиданной новостью поделилась пресс-служба турецкого Трабзонспора.

Она объявила о старте сотрудничества с украинцем и отметила, что рада приветствовать Руслана в команде.

Фото: скриншот

Что важно понимать, недавно Малиновский покинул итальянский Дженоа, где провел последние три сезона.

Генуэзский клуб решил не продлевать контракт с 33-летним футболистом.

Следует обратить внимание на то, что в течение сезона 2025/26 украинец успел провести за Дженоа 34 матча в чемпионате Италии, в которых забил шесть голов и сделал три голевых передачи.

Также Руслан Малиновский выступал в Европе за Генк, Аталанту и Марсель.

Трабзонспор завершил чемпионат Турции на третьем месте и сыграет в отборе Лиги Европы. Новый клуб Малиновского также выиграл Кубок Турции-2026. За Трабзонспор продолжает выступать украинский защитник Арсений Батагов. Недавно турецкий клуб продал вингера сборной Украины Александра Зубкова, который будет играть за греческий АЕК.

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