Маліновський приєднався до турецького клубу Трабзонспор

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський тепер гратиме за турецький клуб Трабзонспор як вільний агент. Контракт розрахований на 3 роки.
Головні тези:
- Незабаром Трабзонспор зіграє у відборі Ліги Європи.
- У цій команді вже грає український захисник Арсеній Батагов.
Маліновський продовжить будувати кар’єру в Туреччині
Такою неочікуваною новиною поділилася пресслужба турецького Трабзонспора.
Вона оголосила про старт співпраці з українцем та зазначила, що рада вітати Руслана в команді.
Що важливо розуміти, не так давно Маліновський покинув італійський Дженоа, де провів останні три сезони.
Генуезький клуб вирішив не продовжувати контракт із 33-річним футболістом.
Варто звернути увагу на те, що протягом сезону 2025/26 українець встиг провести за Дженоа 34 матчі у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.
Також Руслан Маліновський виступав у Європі за Генк, Аталанту та Марсель.
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