Маліновський приєднався до турецького клубу Трабзонспор
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Спорт
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Маліновський приєднався до турецького клубу Трабзонспор

Маліновський продовжить будувати кар’єру в Туреччині
Джерело:  NV

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський тепер гратиме за турецький клуб Трабзонспор як вільний агент. Контракт розрахований на 3 роки.

Головні тези:

  • Незабаром Трабзонспор зіграє у відборі Ліги Європи. 
  • У цій команді вже грає український захисник Арсеній Батагов.

Маліновський продовжить будувати кар’єру в Туреччині

Такою неочікуваною новиною поділилася пресслужба турецького Трабзонспора.

Вона оголосила про старт співпраці з українцем та зазначила, що рада вітати Руслана в команді.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, не так давно Маліновський покинув італійський Дженоа, де провів останні три сезони.

Генуезький клуб вирішив не продовжувати контракт із 33-річним футболістом.

Варто звернути увагу на те, що протягом сезону 2025/26 українець встиг провести за Дженоа 34 матчі у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Також Руслан Маліновський виступав у Європі за Генк, Аталанту та Марсель.

Трабзонспор завершив чемпіонат Туреччини на третьому місці і зіграє у відборі Ліги Європи. Новий клуб Маліновського також виграв Кубок Туреччини-2026. За Трабзонспор продовжує виступати український захисник Арсеній Батагов. Нещодавно турецький клуб продав вінгера збірної України Олександра Зубкова, який гратиме за грецький АЕК.

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