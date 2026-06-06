Маліновський приєднався до турецького клубу Трабзонспор

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський тепер гратиме за турецький клуб Трабзонспор як вільний агент. Контракт розрахований на 3 роки.

Маліновський продовжить будувати кар’єру в Туреччині

Такою неочікуваною новиною поділилася пресслужба турецького Трабзонспора.

Вона оголосила про старт співпраці з українцем та зазначила, що рада вітати Руслана в команді.

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Що важливо розуміти, не так давно Маліновський покинув італійський Дженоа, де провів останні три сезони.

Генуезький клуб вирішив не продовжувати контракт із 33-річним футболістом.

Варто звернути увагу на те, що протягом сезону 2025/26 українець встиг провести за Дженоа 34 матчі у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Також Руслан Маліновський виступав у Європі за Генк, Аталанту та Марсель.