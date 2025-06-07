Массовые убийства в Буче. Кинофестиваль Docudays UA представил фильм-расследование
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Массовые убийства в Буче. Кинофестиваль Docudays UA представил фильм-расследование

фильм
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Источник:  Docudays UA

7 июня 2025 года состоялся премьерный показ третьей части фильма "Буча. Яблонская" журналиста "Радио Свобода" Дмитрия Джулая о расстрелах в Буче во время российской оккупации. Показ прошел в рамках Международного фестиваля Docudays UA.

Главные тезисы

  • Фильм “Буча. Яблонская” расследует массовые убийства в Буче во время российской оккупации.
  • Проект был представлен на кинофестивале Docudays UA в рамках внеконкурсной программы “Архив войны/Доказательства”.
  • Документальное кино покажет имена российских военных, показания фигурантов и ранее неизвестные кадры с камер наблюдения.

Кинофестиваль Docudays UA представил фильм-расследование "Буча. Яблонская"

Фильм представлен во внеконкурсной программе "Архив войны/Доказательства".

Фильм «Буча. Яблонская» реконструирует события трех дней марта 2022 года на улице Яблонской, когда происходили интенсивные расстрелы мирного населения. В расследовании будут названы имена российских военных, которые, вероятно, причастны к убийствам, а также приведены ранее неизвестные доказательства.

По информации "Радио Свобода", журналистам удалось пообщаться с одним из фигурантов расследования, десантником из Пскова, и получить от него показания по убийствам гражданских в Буче.

В фильме будут впервые показаны неизвестные кадры с камер наблюдения, фиксирующие расстрелы гражданских и секретных документов действовавших в Буче российских подразделений. Также будут представлены показания родных погибших и свидетелей событий.

"Буча. Яблонская" — третья часть расследования "Радио Свобода" о массовых убийствах в Буче.

Предыдущая часть фильма "Бучая. Убийство самооборонца Побегая" в мае 2025 года получила золотую награду телекинопремии New York Festivals 2025 в номинации "Права человека".

Первая часть расследования, посвященная убийству полковника СБУ Алексея Телиженко, стала основанием для оглашения украинскими правоохранительными органами подозрения российскому офицеру.

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