В сети опубликовали первый трейлер фильма "Буча"

Художественный фильм "Буча" снял режиссер Станислав Тиунов при содействии Главного управления разведки.
Главные тезисы
- Фильм "Буча" рассказывает о событиях, произошедших во время российской оккупации города и о героическом поступке гражданина Казахстана, спасшего более двухсот украинцев.
- Создание фильма было возможно благодаря содействию Главного управления разведки и инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.
- Фильм "Реал" раскрывает жизнь в траншеях войны через документальную запись боя украинских защитников, которая стала основой для полнометражной ленты.
- Режиссер Олег Сенцов показывает настоящее лицо войны без украшений и фальши через фильм "Реал", интересно рассказывающий о случайных событиях на передовой.
События в фильме Буча произошли во время российской оккупации города
Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время временного русского захвата города.
Главный герой ― гражданин Казахстана, получивший убежище в Украине за несколько лет до широкомасштабной войны, а во время захвата города, рискуя собственной жизнью, спас от российских захватчиков более двухсот украинцев.
По словам сценариста и продюсера фильма Александра Щура, во время работы над фильмом помогали представители Главного управления разведки МОУ.
Лента создает благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.
В широкий прокат в кинотеатрах Украины художественный фильм "Буча" выйдет 7 ноября 2024 года.
Вышел трейлер фильма "Реал" Олега Сенцова
Вышел трейлер нового фильма режиссера и военного Олега Сенцова. Мировая премьера документальной ленты под названием "Реал" состоится на стартующем уже на следующей неделе Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Это случайная запись боя украинских защитников, которая превратилась в полнометражный фильм.
Сенцов снял это сражение летом 2023 года, когда его БТР был поражен врагом.
Тогда он оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения. Тот находился под обстрелом почти без боеприпасов на позиции под кодовым названием "Реал".
"Реал" - это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, снятый случайно, но показывающий его настоящее лицо без украшений и фальши, — рассказывал режиссер раньше.
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