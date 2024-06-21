В сети опубликовали первый трейлер фильма "Буча"

События в фильме Буча произошли во время российской оккупации города

Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время временного русского захвата города.

Главный герой ― гражданин Казахстана, получивший убежище в Украине за несколько лет до широкомасштабной войны, а во время захвата города, рискуя собственной жизнью, спас от российских захватчиков более двухсот украинцев.

По словам сценариста и продюсера фильма Александра Щура, во время работы над фильмом помогали представители Главного управления разведки МОУ.

Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, знакомили с текстами перехватов разговоров русских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильме, – сообщил сценарист фильма. Поделиться

Лента создает благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.

В широкий прокат в кинотеатрах Украины художественный фильм "Буча" выйдет 7 ноября 2024 года.

Вышел трейлер фильма "Реал" Олега Сенцова

Вышел трейлер нового фильма режиссера и военного Олега Сенцова. Мировая премьера документальной ленты под названием "Реал" состоится на стартующем уже на следующей неделе Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Это случайная запись боя украинских защитников, которая превратилась в полнометражный фильм.

Сенцов снял это сражение летом 2023 года, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда он оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения. Тот находился под обстрелом почти без боеприпасов на позиции под кодовым названием "Реал".

"Реал" - это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, снятый случайно, но показывающий его настоящее лицо без украшений и фальши, — рассказывал режиссер раньше.