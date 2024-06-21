В сети опубликовали первый трейлер фильма "Буча"
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В сети опубликовали первый трейлер фильма "Буча"

Буча
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Источник:  online.ua

Художественный фильм "Буча" снял режиссер Станислав Тиунов при содействии Главного управления разведки.

Главные тезисы

  • Фильм "Буча" рассказывает о событиях, произошедших во время российской оккупации города и о героическом поступке гражданина Казахстана, спасшего более двухсот украинцев.
  • Создание фильма было возможно благодаря содействию Главного управления разведки и инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.
  • Фильм "Реал" раскрывает жизнь в траншеях войны через документальную запись боя украинских защитников, которая стала основой для полнометражной ленты.
  • Режиссер Олег Сенцов показывает настоящее лицо войны без украшений и фальши через фильм "Реал", интересно рассказывающий о случайных событиях на передовой.

События в фильме Буча произошли во время российской оккупации города

Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время временного русского захвата города.

Главный герой ― гражданин Казахстана, получивший убежище в Украине за несколько лет до широкомасштабной войны, а во время захвата города, рискуя собственной жизнью, спас от российских захватчиков более двухсот украинцев.

По словам сценариста и продюсера фильма Александра Щура, во время работы над фильмом помогали представители Главного управления разведки МОУ.

Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, знакомили с текстами перехватов разговоров русских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильме, – сообщил сценарист фильма.

Лента создает благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.

В широкий прокат в кинотеатрах Украины художественный фильм "Буча" выйдет 7 ноября 2024 года.

Вышел трейлер фильма "Реал" Олега Сенцова

Вышел трейлер нового фильма режиссера и военного Олега Сенцова. Мировая премьера документальной ленты под названием "Реал" состоится на стартующем уже на следующей неделе Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Это случайная запись боя украинских защитников, которая превратилась в полнометражный фильм.

Сенцов снял это сражение летом 2023 года, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда он оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения. Тот находился под обстрелом почти без боеприпасов на позиции под кодовым названием "Реал".

"Реал" - это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, снятый случайно, но показывающий его настоящее лицо без украшений и фальши, — рассказывал режиссер раньше.

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