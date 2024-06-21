У мережі опублікували перший трейлер фільму "Буча" — відео

Художній фільм “Буча” зняв режисер Станіслав Тіунов за сприяння Головного управління розвідки.
Головні тези:
- Фільм “Буча” розповідає про події, що відбулися під час російської окупації міста та про героїчний вчинок громадянина Казахстану, який врятував понад двісті українців.
- Створення фільму було можливим завдяки сприянню Головного управління розвідки та інвестиціям приватних осіб із України, Польщі, Канади та США.
- Фільм “Реал” розкриває життя у траншеях війни через документальний запис бою українських захисників, який став основою для повнометражної стрічки.
- Режисер Олег Сенцов показує справжнє обличчя війни без прикрас та фальші через фільм “Реал”, який цікаво розповідає про випадкові події на передовій.
Події у фільмі “Буча“ відбулись під час російської окупації міста
Фільм заснований на реальних подіях, які відбулись під час тимчасового російського захоплення міста.
Головний герой ― громадянин Казахстану, який отримав притулок в Україні за кілька років до широкомасштабної війни, а у час захоплення міста, ризикуючи власним життям, врятував від російських загарбників понад двісті українців.
За словами сценариста та продюсера фільму Олександра Щура, під час роботи над фільмом дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ.
Стрічку створии завдяк інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США.
У широкий прокат у кінотеатрах України художній фільм “Буча” вийде 7 листопада 2024 року.
Вийшов трейлер фільму "Реал" Олега Сенцова
Вийшов трейлер нового фільму режисера та військового Олега Сенцова. Світова прем'єра документальної стрічки під назвою "Реал" відбудеться на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, що стартує вже наступного тижня.
Це випадковий запис бою українських захисників, що перетворився на повнометражний фільм.
Сенцов зняв цей бій улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом.
Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу. Той перебував під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".
"Реал" — це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші, — розповідав режисер раніше.
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