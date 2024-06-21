У мережі опублікували перший трейлер фільму "Буча" — відео

Події у фільмі “Буча“ відбулись під час російської окупації міста

Фільм заснований на реальних подіях, які відбулись під час тимчасового російського захоплення міста.

Головний герой ― громадянин Казахстану, який отримав притулок в Україні за кілька років до широкомасштабної війни, а у час захоплення міста, ризикуючи власним життям, врятував від російських загарбників понад двісті українців.

За словами сценариста та продюсера фільму Олександра Щура, під час роботи над фільмом дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ.

Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, знайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі, — повідомив сценарист фільму. Поширити

Стрічку створии завдяк інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США.

У широкий прокат у кінотеатрах України художній фільм “Буча” вийде 7 листопада 2024 року.

Вийшов трейлер фільму "Реал" Олега Сенцова

Вийшов трейлер нового фільму режисера та військового Олега Сенцова. Світова прем'єра документальної стрічки під назвою "Реал" відбудеться на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, що стартує вже наступного тижня.

Це випадковий запис бою українських захисників, що перетворився на повнометражний фільм.

Сенцов зняв цей бій улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу. Той перебував під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

"Реал" — це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші, — розповідав режисер раніше.