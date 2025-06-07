Масові вбивства у Бучі. Кінофестиваль Docudays UA представив фільм-розслідування

7 червня 2025 року відбувся прем'єрний показ третьої частини фільму "Буча. Яблунська" журналіста "Радіо Свобода" Дмитра Джулая про розстріли в Бучі під час російської окупації. Показ пройшов у межах міжнародного фестивалю Docudays UA.
Головні тези:
- Фільм-розслідування ''Буча. Яблунська'' презентує події розстрілів мирного населення під час російської окупації у Бучі.
- Кінофестиваль Docudays UA показав фільм у позаконкурсній програмі ''Архів війни/Докази''.
- У розслідуванні будуть представлені імена російських військових, свідчення фігурантів та невідомі кадри з камер спостереження.
Кінофестиваль Docudays UA представив фільм-розслідування "Буча. Яблунська»
Фільм представлений у позаконкурсній програмі "Архів війни/Докази".
Фільм "Буча. Яблунська» реконструює події трьох днів березня 2022 року на вулиці Яблунській, коли відбувалися інтенсивні розстріли мирного населення. У розслідуванні будуть названі імена російських військових, які, ймовірно, причетні до вбивств, а також наведені раніше невідомі докази.
За інформацією "Радіо Свобода", журналістам вдалося поспілкуватися з одним із фігурантів розслідування, десантником з Пскова, та отримати від нього свідчення щодо вбивств цивільних у Бучі.
"Буча. Яблунська" — третя частина розслідування "Радіо Свобода" про масові вбивства у Бучі.
Попередня частина, фільм "Буча. Вбивство самооборонця Побігая", у травні 2025 року отримала золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2025 у номінації "Права людини".
Перша частина розслідування, присвячена вбивству полковника СБУ Олексія Теліженка, стала підставою для оголошення українськими правоохоронними органами підозри російському офіцеру.
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