Экскеровщик запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть себе украинское гражданство, депутатский мандат и удостоверение адвоката.
Что известно о попытках Медведчука вернуть гражданство Украины
Как стало известно журналистам издания "Hromadske", уже через месяц после решения президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача 10 января 2023 года, кум кремлевского диктатора Владимира Путина обратился к Верховному суду, требуя вернуть ему и его вернуть коллегам украинские паспорта.
По утверждениям Медведчука, указ президента о лишении его гражданства не отвечает требованиям закона, не имеет реальных оснований и якобы противоречит Конституции.
При этом Медведчук также пытается вернуть полномочия депутата Верховной Рады, а также стремится добиться отмены экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году.
Ранее Медведчук тоже пытался восстановить через суд свое адвокатское свидетельство. Однако в феврале 2024 Киевский окружной административный суд ему в этом отказал.
Что известно о деятельности Медведчука на территории РФ
Известно также, что Медведчук строил на территории России "политическое движение" под названием "Другая Украина".
С помощью этого он продвигает собственные нарративы, в частности обвиняет руководство Украины в нежелании завершать войну.
Сейчас Медведчук вместе с супругой живет в России, куда его отдали в обмен на украинских военных.
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