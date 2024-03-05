Екскерівник забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук робить спроби повернути собі українське громадянство, депутатський мандат та посвідчення адвоката.

Що відомо про спроби Медведчука повернути громадянство України

Як стало відомо журналістам видання “Hromadske”, вже через місяць після рішення президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача 10 січня 2023 року, кум кремлівського диктатора Володимира Путіна звернувся Верховного суду, вимагаючи повернути йому та його колегам українські паспорти.

За твердженнями Медведчука, указ президента про позбавлення його громадянства не відповідає вимогам закону, не має реальних підстав та нібито протиречить Конституції.

У березні 2023 року Верховний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі — засідання у ній тривають до сьогодні, - зазначають журналісти видання. Поширити

При цьому Медведчук також намагається повернути собі повноваження депутата Верховної Ради, а також прагне домогтись скасування економічних санкцій, введених РНБО ще у 2021 році.

Раніше Медведчук також намагався поновити через суд своє адвокатське свідоцтво. Проте в лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому в цьому відмовив.

Що відомо про діяльність Медведчука на території РФ

Відомо також, що Медведчук сторив на території Росії "політичний рух" під назвою "Другая Украина".

За допомогою цього він просуває власні наративи, зокрема, звинувачує керівництво України у небажанні завершувати війну.

Зараз Медведчук разом із дружиною живе в Росії, куди його віддали в обмін на українських військових.