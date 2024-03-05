Медведчук вимагає повернути йому громадянство та депутатський мандат
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведчук вимагає повернути йому громадянство та депутатський мандат

Віктор Медведчук
Джерело:  Hromadske

Екскерівник забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук робить спроби повернути собі українське громадянство, депутатський мандат та посвідчення адвоката. 

Що відомо про спроби Медведчука повернути громадянство України

Як стало відомо журналістам видання “Hromadske”, вже через місяць після рішення президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача 10 січня 2023 року, кум кремлівського диктатора Володимира Путіна звернувся Верховного суду, вимагаючи повернути йому та його колегам українські паспорти.

За твердженнями Медведчука, указ президента про позбавлення його громадянства не відповідає вимогам закону, не має реальних підстав та нібито протиречить Конституції.

У березні 2023 року Верховний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі — засідання у ній тривають до сьогодні, - зазначають журналісти видання.

При цьому Медведчук також намагається повернути собі повноваження депутата Верховної Ради, а також прагне домогтись скасування економічних санкцій, введених РНБО ще у 2021 році.

Раніше Медведчук також намагався поновити через суд своє адвокатське свідоцтво. Проте в лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому в цьому відмовив.

Що відомо про діяльність Медведчука на території РФ

Відомо також, що Медведчук сторив на території Росії "політичний рух" під назвою "Другая Украина".

За допомогою цього він просуває власні наративи, зокрема, звинувачує керівництво України у небажанні завершувати війну.

Зараз Медведчук разом із дружиною живе в Росії, куди його віддали в обмін на українських військових.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Частину "недоарештованих" активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова — Bihus.Info
Частину "недоарештованих" активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова — Bihus.Info
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведчук після обміну придбав у РФ нову яхту за майже 10 млн дол
Віктор Медведчук
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яхту Медведчука вже готують до продажу — АРМА
Медведчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?