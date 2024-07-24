Медведчуку объявили подозрение по делу нефтепровода "Самара — Западное направление"
Категория
Украина
Дата публикации

Медведчуку объявили подозрение по делу нефтепровода "Самара — Западное направление"

СБУ
Медведчуку объявили подозрение по делу нефтепровода "Самара — Западное направление"
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Эксочителю запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и его соратникам сообщили о подозрении по делу нефтепровода "Самара — Западное направление".

Что известно о новом подозрении предателю Медведчуку

Следователи собрали масштабную доказательную базу, доказывающую незаконность приватизации государственного нефтепровода «Самара — Западное направление» в 2015 году.

В рамках расследования сообщили о подозрении Медведчуку и четырем представителям бывшего топменеджмента «Прикарпатзападтранса», которые завладели и управляли нефтепроводом.

Фото — t.me/SBUk

Им инкриминировали:

  • злоупотребление полномочиями;

  • введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

  • завладение чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением;

  • получение средств вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния и их легализация.

Дело нефтепровода «Самара — Западное направление» или «трубы Медведчука»

Нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление» имеет участок на территории Украины протяженностью 1433 километра, который соединяет его с Россией и Беларусью и тянется к западной границе.

Он был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства. Однако дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

Начиная с 2005 года Украина через суды доказывала свое право на владение трубопроводом, и только в 2014—2015 годах это право подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако, как утверждает следствие, Медведчуку удалось отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, фактически контролируемой участниками схемы.

После завладения «трубой» Медведчук и его сообщники обеспечили ее работу через предприятие «Прикарпатзападтранс», а полученную прибыль выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и делили между собой.

Эту информацию, среди прочего, подтверждают показы самого Виктора Медведчука, предоставленные им в обмен с РФ.

С мая 2019 прокачку дизеля через нефтепровод заблокировали, чтобы вернуть его в государственную собственность, а правоохранители исследовали законность приватизации. В феврале 2024 г. Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью.

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