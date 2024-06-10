Братья экснардепов Медведчука и Козака получили подозрение — детали

СБУ и ДБР собрали доказательства против Сергея Медведчука и Богдана Козака — братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене.

Что известно о подозрении

Следствие установило, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям, которые наносили ущерб Украине в течение 2017—2023 годов.

Речь идет о выведенных в тень миллионах гривен, из-за чего государственный бюджет Украины недополучил более 75 миллионов гривен налогов.

Неуплаченные налоги Сергей Медведчук и Богдан Козак направили на финансирование войны России против Украины.

Для схемы фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли бенефициарными владельцами. Топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал ее. В финансово-отчетную документацию директор и бухгалтер компании вносили фейковые данные. Их действия квалифицировали как служебный подлог. Поделиться

На основании этих доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора, и 6 млн грн — для главного бухгалтера.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

Что известно о Медведчуке и Казаке

Медведчук — это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему объявили о подозрении в госизмене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, после чего скрылся. Однако позже СБУ задержала его, а в сентябре 2022 экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

Жена Медведчука Оксана Марченко также сбежала в Россию. Она фигурирует в нескольких громких делах, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков, на фоне чего СБУ объявила Марченко в розыск.