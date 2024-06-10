Братья экснардепов Медведчука и Козака получили подозрение — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Братья экснардепов Медведчука и Козака получили подозрение — детали

СБУ
сбу
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СБУ и ДБР собрали доказательства против Сергея Медведчука и Богдана Козака — братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене.

Главные тезисы

  • Следствие установило, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям, ущерб от которых превысил 75 миллионов гривен в пользу России.
  • Обвиняемые использовали львовскую компанию для выведения средств в тень и финансирования войны России против Украины.
  • На основании доказательств подозреваемым объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов с возможным лишением свободы до 5 лет и конфискацией имущества.
  • Суд определил меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 9 млн грн для директора и 6 млн грн для бухгалтера.
  • Сергей Медведчук, кум российского президента Путина, и Тарас Козак, соратник Медведчука, также подозреваемы в госизмене, судьба которых находится в неизвестности.

Что известно о подозрении

Следствие установило, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям, которые наносили ущерб Украине в течение 2017—2023 годов.

Речь идет о выведенных в тень миллионах гривен, из-за чего государственный бюджет Украины недополучил более 75 миллионов гривен налогов.

Неуплаченные налоги Сергей Медведчук и Богдан Козак направили на финансирование войны России против Украины.

Для схемы фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли бенефициарными владельцами. Топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал ее. В финансово-отчетную документацию директор и бухгалтер компании вносили фейковые данные. Их действия квалифицировали как служебный подлог.

На основании этих доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора, и 6 млн грн — для главного бухгалтера.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

Что известно о Медведчуке и Казаке

Медведчук — это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему объявили о подозрении в госизмене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, после чего скрылся. Однако позже СБУ задержала его, а в сентябре 2022 экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

Жена Медведчука Оксана Марченко также сбежала в Россию. Она фигурирует в нескольких громких делах, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков, на фоне чего СБУ объявила Марченко в розыск.

Тарас Козак — соратник Медведчука, также подозреваемый в государственной измене. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул Украину и в настоящее время его местонахождение остается неизвестным.

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