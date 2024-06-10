Брати екснардепів Медведчука та Козака отримали підозру —деталі

СБУ та ДБР зібрали докази проти Сергія Медведчука та Богдана Козака — братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді.

Що відомо про підозру

Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій, які завдавали шкоди Україні протягом 2017—2023 років.

Йдеться про виведені «в тінь» мільйони гривень, через що державний бюджет України недоотримав понад 75 мільйонів гривень податків.

Несплачені податки Сергій Медведчук і Богдан Козак спрямували на фінансування війни Росії проти України.

Для схеми фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав її. До фінансово-звітної документації директор і бухгалтер компанії вносили фейкові дані. Їхні дії кваліфікували як службове підроблення. Поширити

На підставі цих доказів Сергію Медведчуку і Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн — для директора, та 6 млн грн — для головного бухгалтера.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Що відомо про Медведчука та Козака

Медведчук — це кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

До початку повномасштабної війни РФ проти України йому оголосили про підозру у держзраді. До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, після чого втік. Однак пізніше СБУ затримала його, а у вересні 2022 року екс-нардепа обміняли на захисників Маріуполя.

Дружина Медведчука Оксана Марченко також втекла до Росії. Вона фігурує у декількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків, на тлі чого СБУ оголосила Марченко у розшук.