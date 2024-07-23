АРМА до сих пор не смогло продать яхту Медведчука. Что это значит для Украины

Суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance, ранее принадлежавшей предателю Украины и куму Путина Виктору Медведчуку. В связи с этим Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может ее продать.

Яхта Медведчука больше не под арестом

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, де-факто Украина может потерять этот актив стоимостью 200 млн. грн.

Окружной суд сплит отменил арест на яхту из-за… отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора, — сказано в заявлении нардепа. Поделиться

Что важно понимать, еще два года назад ОГП направил запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Хорватии.

Суд выполнил запрос и арестовал имущество кума Путина на два года — это самый большой срок, предусмотренный законодательством страны.

После этого АРМА должно было реализовать актив в течение указанного срока, то есть продать яхту.

Стоит отметить, что в целом Офис генпрокурора направил шесть запросов о продлении срока ареста яхты, которые удовлетворила хорватская сторона и успешно выполнила.

Почему АРМА до сих пор не смогла продать яхту Медведчука

Год назад Агентство по розыску и менеджменту активов начало работу по процедуре реализации арестованных активов за границей.

Когда АРМА определило аукционный дом-победитель, который должен был заниматься продажей яхты, последний отказался от ее реализации, как и его предшественник.

Несколько месяцев назад за дело взялся аукционный дом из Нидерландов Troostwijk Auctions.

Однако уже в мае выяснилось, что он также отказался от продления переговоров по подписанию договора об организации торгов для продажи Royal Romance.

В АРМА не объяснили, почему так произошло, ссылаясь на конфиденциальность.