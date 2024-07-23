АРМА до сих пор не смогло продать яхту Медведчука. Что это значит для Украины

Суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance, ранее принадлежавшей предателю Украины и куму Путина Виктору Медведчуку. В связи с этим Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может ее продать.
Главные тезисы
- Офис генпрокурора Украины направил шесть запросов о продлении срока ареста яхты, которые хорватская сторона удовлетворила и успешно выполнила.
- В случае неудачной реализации актива стоимостью 200 млн грн Украина может потерять возможность получить указанные средства.
- Причины отказа аукционных домов от продажи яхты частично были связаны с сопротивлением Медведчука, что усугубляет ситуацию для АРМА.
Яхта Медведчука больше не под арестом
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
По его словам, де-факто Украина может потерять этот актив стоимостью 200 млн. грн.
Что важно понимать, еще два года назад ОГП направил запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Хорватии.
Суд выполнил запрос и арестовал имущество кума Путина на два года — это самый большой срок, предусмотренный законодательством страны.
После этого АРМА должно было реализовать актив в течение указанного срока, то есть продать яхту.
Стоит отметить, что в целом Офис генпрокурора направил шесть запросов о продлении срока ареста яхты, которые удовлетворила хорватская сторона и успешно выполнила.
Почему АРМА до сих пор не смогла продать яхту Медведчука
Год назад Агентство по розыску и менеджменту активов начало работу по процедуре реализации арестованных активов за границей.
Когда АРМА определило аукционный дом-победитель, который должен был заниматься продажей яхты, последний отказался от ее реализации, как и его предшественник.
Несколько месяцев назад за дело взялся аукционный дом из Нидерландов Troostwijk Auctions.
Однако уже в мае выяснилось, что он также отказался от продления переговоров по подписанию договора об организации торгов для продажи Royal Romance.
В АРМА не объяснили, почему так произошло, ссылаясь на конфиденциальность.
Несмотря на это, глава агентства Елена Дума дала понять, что причины "точно связаны с сопротивлением Медведчука".
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