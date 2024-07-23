АРМА до сих пор не смогло продать яхту Медведчука. Что это значит для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

АРМА до сих пор не смогло продать яхту Медведчука. Что это значит для Украины

Royal Romance
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Источник:  Ярослав Железняк

Суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance, ранее принадлежавшей предателю Украины и куму Путина Виктору Медведчуку. В связи с этим Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может ее продать.

Главные тезисы

  • Офис генпрокурора Украины направил шесть запросов о продлении срока ареста яхты, которые хорватская сторона удовлетворила и успешно выполнила.
  • В случае неудачной реализации актива стоимостью 200 млн грн Украина может потерять возможность получить указанные средства.
  • Причины отказа аукционных домов от продажи яхты частично были связаны с сопротивлением Медведчука, что усугубляет ситуацию для АРМА.

Яхта Медведчука больше не под арестом

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, де-факто Украина может потерять этот актив стоимостью 200 млн. грн.

Окружной суд сплит отменил арест на яхту из-за… отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора, — сказано в заявлении нардепа.

Что важно понимать, еще два года назад ОГП направил запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Хорватии.

Суд выполнил запрос и арестовал имущество кума Путина на два года — это самый большой срок, предусмотренный законодательством страны.

После этого АРМА должно было реализовать актив в течение указанного срока, то есть продать яхту.

Стоит отметить, что в целом Офис генпрокурора направил шесть запросов о продлении срока ареста яхты, которые удовлетворила хорватская сторона и успешно выполнила.

Почему АРМА до сих пор не смогла продать яхту Медведчука

Год назад Агентство по розыску и менеджменту активов начало работу по процедуре реализации арестованных активов за границей.

Когда АРМА определило аукционный дом-победитель, который должен был заниматься продажей яхты, последний отказался от ее реализации, как и его предшественник.

Несколько месяцев назад за дело взялся аукционный дом из Нидерландов Troostwijk Auctions.

Однако уже в мае выяснилось, что он также отказался от продления переговоров по подписанию договора об организации торгов для продажи Royal Romance.

В АРМА не объяснили, почему так произошло, ссылаясь на конфиденциальность.

Несмотря на это, глава агентства Елена Дума дала понять, что причины "точно связаны с сопротивлением Медведчука".

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