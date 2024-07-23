АРМА досі не змогло продати яхту Медведчука. Що це означає для України

Суд у Хорватії скасував арешт яхти Royal Romance, яка належала зраднику України та куму Путіна Віктору Медведчуку. У зв'язку з цим Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може її продати.

Яхта Медведчука більше не під арештом

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, де-факто Україна може втратити цей актив вартістю 200 млн грн.

Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через… відсутність обвинувального акту в кримінальній справі від Офісу генпрокурора, — йдеться в заяві нардепа. Поширити

Що важливо розуміти, ще два роки тому ОГП скерував запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Хорватії.

Суд виконав запит й арештував майно кума Путіна на два роки — це найбільший строк, передбачений законодавством країни.

Після цього АРМА мало реалізувати актив протягом вказаного терміну, тобто продати яхту.

Варто зазначити, що загалом Офіс генпрокурора направив шість запитів про продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила й успішно виконала.

Чому АРМА досі не змогло продати яхту Медвдчука

Рік тому Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало роботу щодо процедури реалізації арештованих активів за кордоном.

Коли АРМА визначило аукціонний будинок-переможець, що мав би займатися продажем яхти, останній відмовився від її реалізації, як і його попередник.

Кілька місяців тому за справу взявся аукціонний дім з Нідерландів Troostwijk Auctions.

Однак уже в травні з’ясувалося, що він також відмовився від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів із продажу яхти Royal Romance.

В АРМА не пояснили, чому так сталося посилаючись на конфіденційність.