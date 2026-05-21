Мегаизвержение подводного вулкана в Тихом океане запустило естественный механизм самоочистки

Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай привело к самоочищению атмосферы

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2022 году сопровождалось механизмом самоочищения, которого ученые ранее не видели, что значительно снизило ожидаемые долгосрочные атмосферные последствия. Связанные с этим химические процессы могут помочь решить проблему измерения того, как эффективно мы боремся с выбросами метана.

Вулканы оказывают на планету как согревающее, так и охлаждающее воздействие. Выбрасываемые ими пепел и аэрозоли блокируют солнечный свет, охлаждающий планету, но углекислый газ и метан являются парниковыми газами и нагревают ее. Эта комбинация обычно вызывает кратковременное охлаждение, за которым следует чистое потепление, поскольку газы остаются в атмосфере гораздо дольше твердых частиц.

Развитие спутниковых технологий позволило ученым, изучающим атмосферу, исследовать Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай гораздо пристальнее, чем любое предыдущее извержение аналогичного масштаба.

Хотя в результате извержения выделилось 330 000 тонн метана, что эквивалентно годовому объему отрыжки двух миллионов коров, авторы нового исследования обнаружили нечто неожиданное: часть его просуществовала недолго. Метан же превратился в формальдегид (HCHO), который затем трансформировался в углекислый газ и воду.

Когда мы проанализировали спутниковые снимки, мы удивились, увидев облако с рекордно высокой концентрацией формальдегида. Мы смогли отслеживать это облако в течение 10 дней по всему пути в Южную Америку. Поскольку формальдегид существует всего несколько часов, это показало, что облако должно было непрерывно уничтожать метан в течение более недели, — отметил в своем заявлении Маартен ван Херпен из компании Acacia Impact Innovation.

Известно, что вулканы выделяют метан при извержениях, но до сих пор не было известно, что вулканический пепел также способен частично ликвидировать это загрязнение.

Метан из незакупоренных скважин или отрыжки скота обычно хранится в атмосфере около 10 лет. Хотя это не так долго, как углекислый газ, он нагревает планету гораздо сильнее, что делает его более мощным парниковым газом в расчете на одну выброшенную тонну. Однако, если бы он хранился всего несколько дней, метан был бы почти безвредным с точки зрения климата.

Прошло всего три года с тех пор, как ученые узнали ранее неизвестный механизм, ускоряющий распад метана на другой стороне планеты. Пыль из Сахары смешивается с солью в морских брызгах при движении над Атлантическим океаном, образуя аэрозоли железной соли. Под влиянием солнечного света соли хлорида натрия распадаются, выделяя хлор, который уничтожает находящийся поблизости атмосферный метан.

Что новое — и совершенно неожиданное, — так это то, что тот же механизм, судя по всему, происходит в вулканическом шлейфе высоко в стратосфере, где физические условия совсем другие, — объяснил Мэтью Джонсон из Копенгагенского университета, работавший над обоими открытиями.

Поскольку извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло под водой, оно выбросило в атмосферу огромное количество соленой воды вместе с богатым железом вулканическим пеплом. Таким образом, образованный шлейф содержал все необходимые ингредиенты для создания хлора, уничтожающего и произошедшее метан.

Теперь мы знаем, что атмосферная пыль — например, от извержения вулкана — влияет на баланс метана, то есть на баланс того, сколько метана добавляется в атмосферу и сколько удаляется. Поскольку пыль раньше не принималась во внимание, важно, чтобы мы скорректировали данные, на которых основываются эти оценки, подчеркнул Джонсон.

В долгосрочной перспективе углекислый газ является газом, который вносит наибольший вклад в дестабилизацию климата, но поскольку эффект метана более мгновенный, многие климатологи утверждают, что он должен быть более актуальным объектом нашего внимания. Учитывая политические препятствия для сокращения выбросов метана при добыче ископаемого топлива и производстве мяса, способ ускорить его распад выглядит привлекательным.