Меган Фокс родила дочь на фоне разрыва с женихом — фото
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Шоу-бизнес
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Меган Фокс родила дочь на фоне разрыва с женихом — фото

Меган Фокс снова стала мамой
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Источник:  online.ua

27 марта американская актриса Меган Фокс родила девочку от своего экс-жениха — рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера – ред.). Стоит отметить, что для голливудской звезды это уже четвертый ребенок.

Главные тезисы

  • Два месяца назад Меган объявила о разрыве с женихом из-за его измен.
  • Несмотря на завершение отношений, Меган и Machine Gun Kelly продолжают общаться.

Меган Фокс снова стала мамой

Что интересно, радостным известием поделился сам отец Machine Gun Kelly на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что у звезд родилась дочь — они не спешат раскрывать ее имени.

Рэпер уже обнародовал первую фотографию с ребенком — на ней он держит девочку за руку.

Она, наконец, здесь. Наша маленькая небесная семечка, — подписал фото Machine Gun Kelly.

Фото: скриншот

Что важно понимать, несколько месяцев назад Меган Фокс официально заявила о разрыве отношений с женихом.

Как удалось узнать журналистам, актриса приняла это решение из-за неоднократных измен любимого.

Несмотря на это, как оказалось, голливудская звезда не запрещает молодому отцу видеться со своим ребенком.

Фото: Instagram

38-летняя Меган уже воспитывает троих сыновей Нова, Бодхи и Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина. А у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кэсси от предыдущих отношений.

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