Меган Фокс родила дочь на фоне разрыва с женихом — фото

27 марта американская актриса Меган Фокс родила девочку от своего экс-жениха — рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера – ред.). Стоит отметить, что для голливудской звезды это уже четвертый ребенок.

Меган Фокс снова стала мамой

Что интересно, радостным известием поделился сам отец Machine Gun Kelly на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что у звезд родилась дочь — они не спешат раскрывать ее имени.

Рэпер уже обнародовал первую фотографию с ребенком — на ней он держит девочку за руку.

Она, наконец, здесь. Наша маленькая небесная семечка, — подписал фото Machine Gun Kelly. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, несколько месяцев назад Меган Фокс официально заявила о разрыве отношений с женихом.

Как удалось узнать журналистам, актриса приняла это решение из-за неоднократных измен любимого.

Несмотря на это, как оказалось, голливудская звезда не запрещает молодому отцу видеться со своим ребенком.

Фото: Instagram