Меган Фокс родила дочь на фоне разрыва с женихом — фото

27 марта американская актриса Меган Фокс родила девочку от своего экс-жениха — рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера – ред.). Стоит отметить, что для голливудской звезды это уже четвертый ребенок.
Главные тезисы
- Два месяца назад Меган объявила о разрыве с женихом из-за его измен.
- Несмотря на завершение отношений, Меган и Machine Gun Kelly продолжают общаться.
Меган Фокс снова стала мамой
Что интересно, радостным известием поделился сам отец Machine Gun Kelly на своей странице в Instagram.
Несмотря на то, что у звезд родилась дочь — они не спешат раскрывать ее имени.
Рэпер уже обнародовал первую фотографию с ребенком — на ней он держит девочку за руку.
Что важно понимать, несколько месяцев назад Меган Фокс официально заявила о разрыве отношений с женихом.
Как удалось узнать журналистам, актриса приняла это решение из-за неоднократных измен любимого.
Несмотря на это, как оказалось, голливудская звезда не запрещает молодому отцу видеться со своим ребенком.
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