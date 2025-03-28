Меган Фокс народила доньку на тлі розриву з нареченим — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Меган Фокс народила доньку на тлі розриву з нареченим — фото

Меган Фокс
Джерело:  online.ua

27 березня американська акторка Меган Фокс народила дівчинку від свого екснареченого — репера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера - ред.). Варто зазначити, що для голлівудської зірки це вже четверта дитина.

Головні тези:

  • Два місяці тому Меган оголосила про розрив з нареченим через його зради.
  • Попри завершення стосунків, Меган та Machine Gun Kelly продовжують спілкуватися.

Меган Фокс знову стала мамою

Що цікаво, радісною звісткою поділився сам батько Machine Gun Kelly на своїй сторінці в Instagram.

Попри те, що відомо, що у зірок народилася донька — вони не поспішають розкривати її імені.

Репер уже оприлюднив першу світлину з малечею — на ній він тримає дівчинку за руку.

Вона нарешті тут. Наша маленька небесна насінинка, — підписав фото Machine Gun Kelly.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, кілька місяців тому Меган Фокс офіційно заявила про розрив стосунків з нареченим.

Як вдалося дізнатися журналістам, акторка ухвалила це рішення через неодноразові зради коханого.

Попри це, як виявилося, голлівудська зірка не забороняє молодому батьку бачитися зі своєї дитиною.

Фото: Instagram

38-річна Меган вже виховує трьох синів Нова, Бодхі та Джорні від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна. А в Machine Gun Kelly є 15-річна донька Кессі від попередніх стосунків.

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