Меган Фокс народила доньку на тлі розриву з нареченим — фото

27 березня американська акторка Меган Фокс народила дівчинку від свого екснареченого — репера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера - ред.). Варто зазначити, що для голлівудської зірки це вже четверта дитина.
Головні тези:
- Два місяці тому Меган оголосила про розрив з нареченим через його зради.
- Попри завершення стосунків, Меган та Machine Gun Kelly продовжують спілкуватися.
Меган Фокс знову стала мамою
Що цікаво, радісною звісткою поділився сам батько Machine Gun Kelly на своїй сторінці в Instagram.
Попри те, що відомо, що у зірок народилася донька — вони не поспішають розкривати її імені.
Репер уже оприлюднив першу світлину з малечею — на ній він тримає дівчинку за руку.
Що важливо розуміти, кілька місяців тому Меган Фокс офіційно заявила про розрив стосунків з нареченим.
Як вдалося дізнатися журналістам, акторка ухвалила це рішення через неодноразові зради коханого.
Попри це, як виявилося, голлівудська зірка не забороняє молодому батьку бачитися зі своєї дитиною.
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