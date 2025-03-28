Меган Фокс народила доньку на тлі розриву з нареченим — фото

27 березня американська акторка Меган Фокс народила дівчинку від свого екснареченого — репера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера - ред.). Варто зазначити, що для голлівудської зірки це вже четверта дитина.

Меган Фокс знову стала мамою

Що цікаво, радісною звісткою поділився сам батько Machine Gun Kelly на своїй сторінці в Instagram.

Попри те, що відомо, що у зірок народилася донька — вони не поспішають розкривати її імені.

Репер уже оприлюднив першу світлину з малечею — на ній він тримає дівчинку за руку.

Вона нарешті тут. Наша маленька небесна насінинка, — підписав фото Machine Gun Kelly. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, кілька місяців тому Меган Фокс офіційно заявила про розрив стосунків з нареченим.

Як вдалося дізнатися журналістам, акторка ухвалила це рішення через неодноразові зради коханого.

Попри це, як виявилося, голлівудська зірка не забороняє молодому батьку бачитися зі своєї дитиною.

Фото: Instagram