Meta начала тестирование двух новых функций в Threads
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Технологии
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Meta начала тестирование двух новых функций в Threads

Threads
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Источник:  TechCrunch

Компания Meta начала тестировать две новые функции в Threads: в ограниченном количестве пользователей появится доступ к черновикам и камере.

В Threads появятся новые функции

Руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что обе "наиболее желанные" функции Threads доступны лишь небольшому количеству людей.

Об этом пишет TechCrunch .

Первая функция – это черновики, то есть возможность написать пост и сохранить его без публикации. Теперь можно создать только один черновик, отображающийся на нижней панели приложения.

Впоследствии Марк Цукерберг поделся еще одной новой функцией Threads . В редакторе появился ярлык камеры, благодаря которому фото можно сделать сразу в приложении. Однако неизвестно, будут ли доступны функции для базового редактирования снимков.

Что известно о приложении Threads

4 июля 2023 года Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска. Его рекламировали уже несколько месяцев.

6 июля 2023 года компания Meta все же запустила свой аналог Twitter — приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн. пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.

Приложение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

Однако 6 июля 2023 стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя в ее краже.

В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Позднее в приложении Threads обнаружилась проблема: удаление аккаунта автоматически удаляет instagram-страницу пользователя. Meta заявила, что работает над тем, чтобы это поправить.

18 августа 2023 года у Threads появилась возможность настройки конфиденциальности собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь. Позже туда также добавили вкладку с репостами.

Основатель Марк Цукерберг утверждает, что по состоянию на 27 октября 2023 приложение имеет почти 100 млн пользователей в месяц. Он собирается развивать продукт.

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