Meta почала тестування двох нових функцій у застосунку Threads
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Meta почала тестування двох нових функцій у застосунку Threads

Threads
Джерело:  TechCrunch

Компанія Meta почала тестувати дві нові функції у застосунку Threads: в обмеженої кількості користувачів з'явиться доступ до чернеток та камери.

У Threads з’являться нові функції

Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що наразі обидві "найбільш жадані" функції Threads доступні лише невеликій кількості людей.

Про це пише TechCrunch.

Перша функція — це чернетки, тобто можливість написати пост і зберегти його без публікації. Наразі можна створити лише одну чернетку, вона відображатиметься на нижній панелі застосунку.

Згодом Марк Цукерберг поділися ще однією новою функцією Threads. У редакторі з'явився ярлик камери, завдяки якому фото можна зробити одразу у застосунку. Проте наразі невідомо, чи будуть доступні функції для базового редагування знімків.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня 2023 року Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска. Його рекламували уже кілька місяців.

6 липня 2023 року компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня 2023 року стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці.

У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Пізніше у застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити.

18 серпня 2023 року у Threads з'явилась можливість налаштування приватності власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач. Пізніше туди також додали вкладку з репостами.

Засновник Марк Цукерберг стверджує, що станом на 27 жовтня 2023 року застосунок має майже 100 млн користувачів на місяць. Він планує розвивати продукт.

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