Между ВСУ и российской армией произошло 141 боевое столкновение за сутки

Горячее всего 7 июля было на Покровском направлении фронта. Наши защитники отразили 52 штурмовых действия российских военных в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ.
Главные тезисы
- За последние сутки произошло 141 боевое столкновение между ВСУ и российской армией.
- Украинские воины успешно уничтожили технику противника, включая танки, бронемашины и артиллерию.
- Российская армия продолжает наступательные действия на разных направлениях фронта, однако украинские силы обороны успешно отражают атаки.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 08.00 08.07.2024 по российскому вторжению
За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисическое, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ОВТ оккупантов, одну станцию связи Р-441 «Ильня» и одну радиолокационную станцию «Противник-ГЭ».
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Наши воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и восемь единиц специальной техники.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак кафиров в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Временного Яра.
На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку от населенных пунктов Северного и Торецкого.
На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Потери РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 552190 (+1200) человек,
танков — 8171 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 15685 (+40) ед,
артиллерийских систем — 14966 (+29) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 880 (+1) ед,
самолетов — 361 (+1) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11893 (+31),
крылатых ракет — 2353 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) ед,
специальной техники — 2503 (+8)
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