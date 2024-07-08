Между ВСУ и российской армией произошло 141 боевое столкновение за сутки

Оперативная информация по состоянию на 08.00 08.07.2024 по российскому вторжению

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, сбросил 111 КАБ. Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, в том числе 110 с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисическое, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ОВТ оккупантов, одну станцию связи Р-441 «Ильня» и одну радиолокационную станцию «Противник-ГЭ».

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Наши воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского.

На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак кафиров в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку от населенных пунктов Северного и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.