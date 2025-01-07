Международные резервы Украины существенно выросли
Категория
Экономика
Дата публикации

Международные резервы Украины существенно выросли

НБУ
НБУ
Читати українською

Национальный банк Украины обращает внимание на то, что в течение прошлого года международные резервы выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года достигли 43,8 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Значительная финансовая поддержка от союзников позволила выстоять экономике Украины на фоне войны, которую продолжает РФ.
  • Актуальная ситуация на межбанке показывает, что Нацбанк продолжает активно совершать валютные операции.

Новое достижение Украины на экономическом фронте

Что важно понимать, в 2024 году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку — речь идет о 42 млрд долларов.

Более того, было начислено более 3,5 млрд дол. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

Это вместе с международной помощью позволило компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,7 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,4 млрд долл. США), — сказано в отчете регулятора.

Кроме того, это позволило компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты в 34,8 млрд дол. США, которые осуществлялись в целях компенсации структурного дефицита на валютном рынке.

Нацбанк обращает внимание на то, что международные резервы выросли до достаточного уровня, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Действительно поразителен тот факт, что только в течение прошлого месяца речь шла о росте в 9,7%.

Такая динамика обусловлена рекордными поступлениями от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте, — пишет регулятор.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Актуальная ситуация на межбанке

С 30 декабря 2024 по 3 января 2025 года Национальный банк Украины продал на межбанке 744,1 млн долл., при этом купил 260 тыс дол.

Что важно понимать, за указанный период регулятор продал на 881,8 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе.

За неделю с 23 по 27 декабря Национальный банк Украины продал на межбанке 1 млрд 625,9 млн долл., при этом не покупал валюту.

Как уже упоминалось ранее, 2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса.

Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться впервые с июля 2022 года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика КНДР выиграет из-за продажи России ракет и снарядов — DW
Ын и Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ близится к краху. В США высмеяли действия Путина
Салливан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?