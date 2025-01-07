Международные резервы Украины существенно выросли

Национальный банк Украины обращает внимание на то, что в течение прошлого года международные резервы выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года достигли 43,8 млрд долларов.
Главные тезисы
- Значительная финансовая поддержка от союзников позволила выстоять экономике Украины на фоне войны, которую продолжает РФ.
- Актуальная ситуация на межбанке показывает, что Нацбанк продолжает активно совершать валютные операции.
Новое достижение Украины на экономическом фронте
Что важно понимать, в 2024 году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку — речь идет о 42 млрд долларов.
Более того, было начислено более 3,5 млрд дол. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.
Кроме того, это позволило компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты в 34,8 млрд дол. США, которые осуществлялись в целях компенсации структурного дефицита на валютном рынке.
Нацбанк обращает внимание на то, что международные резервы выросли до достаточного уровня, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.
Действительно поразителен тот факт, что только в течение прошлого месяца речь шла о росте в 9,7%.
Актуальная ситуация на межбанке
С 30 декабря 2024 по 3 января 2025 года Национальный банк Украины продал на межбанке 744,1 млн долл., при этом купил 260 тыс дол.
Что важно понимать, за указанный период регулятор продал на 881,8 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе.
Как уже упоминалось ранее, 2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса.
Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться впервые с июля 2022 года.
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