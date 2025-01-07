Міжнародні резерви України суттєво зросли
Категорія
Економіка
Дата публікації

Міжнародні резерви України суттєво зросли

НБУ
НБУ

Національний банк України звертає увагу на те, що протягом минулого року міжнародні резерви зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 сягнули 43,8 млрд доларів.

Головні тези:

  • Значна фінансова підтримка від союзників дала можливість вистояти економіці України на тлі війни, яку продовжує РФ.
  • Актуальна ситуація на міжбанку показує, що Нацбанк продовжує активно здійснювати валютні операції.

Нове досягнення України на економічному фронті

Що важливо розуміти, у 2024 році Україна отримала потужну світову фінансову підтримку — йдеться про близько 42 млрд доларів.

Ба більше, було нараховано понад 3,5 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,7 млрд дол. США) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,4 млрд дол. США), — йдеться у звіті регулятора.

Окрім того, це дало можливість компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти 34,8 млрд дол. США, що здійснювалися з метою компенсації структурного дефіциту на валютному ринку.

Нацбанк звертає увагу на те, що міжнародні резерви зросли до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Справді вражаючим є той факт, що лише протягом минулого місяця йшлося про зростання у 9,7%.

Така динаміка зумовлена рекордними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, — пише регулятор.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Актуальна ситуація на міжбанку

З 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Національний банк України продав на міжбанку 744,1 млн дол, при цьому купив 260 тис дол.

Що важливо розуміти, за вказаний період регулятор продав на 881,8 млн дол менше, ніж минулого тижня.

За тиждень із 23 по 27 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 625,9 млн дол, при цьому не купував валюту.

Як уже згадувалося раніше, 2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу.

Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022 року.

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