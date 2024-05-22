Минэкономики заявляет о существенном росте ВВП Украины

Министерство экономики официально подтвердило, что в апреле 2024 года экономика Украины выросла на 4,3% по сравнению с прошлогодним показателем.
Экономика Украины растет, несмотря на войну с Россией
Согласно данным ведомства, в итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко отмечает то, что сейчас набирает обороты тенденция возобновляемого роста экономики.
Что может стать препятствием для роста экономики Украины
По словам Юлии Свириденко, на фоне регулярных российских атак на энергосистему Украины, существенных повреждений, а также разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.
Несмотря на это, в прошлом месяце промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность как путем экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию — машиностроение (ВПК) и строительные материалы.
Юлия Свириденко обращает внимание на то, что все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.
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