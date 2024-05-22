Минэкономики заявляет о существенном росте ВВП Украины

Министерство экономики официально подтвердило, что в апреле 2024 года экономика Украины выросла на 4,3% по сравнению с прошлогодним показателем.

Экономика Украины растет, несмотря на войну с Россией

Согласно данным ведомства, в итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отмечает то, что сейчас набирает обороты тенденция возобновляемого роста экономики.

Она была поддержана рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования восстановления инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр — министр экономики

Что может стать препятствием для роста экономики Украины

По словам Юлии Свириденко, на фоне регулярных российских атак на энергосистему Украины, существенных повреждений, а также разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.

Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии, — предупредили в ведомстве. Поделиться

Несмотря на это, в прошлом месяце промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность как путем экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию — машиностроение (ВПК) и строительные материалы.