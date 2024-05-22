Мінекономіки звітує про суттєвий ріст ВВП України

Міністерство економіки офіційно підтвердило, що у квітні 2024 року економіка України зросла на 4,3% порівняно торішнім показником.

Економіка України зростає попри війну з Росією

Згідно з даними відомства, у підсумку за січень-квітень 2024 зростання оцінюється на рівні 4,4% у порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко наголошує на тому, що наразі набирає обертів тенденція відновлювального зростання економіки.

Вона була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності. Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки

Що може стати перешкодою для зростання економіки України

За словами Юлії Свириденко, на тлі регулярних російських атак на енергосистему України, суттєвих пошкоджень, а також руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії, — попередили у відомстві. Поширити

Попри це, минулого місяця промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, як шляхом експортоорієнтованих виробництв, так і попиту на інвестиційну продукцію — машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали.