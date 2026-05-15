Минобороны допустило НРК "Плющ" к использованию в ВСУ

Минобороны Украины кодифицировало наземный роботизированный комплекс "Плющ", оснащенный раскладной мачтой длиной 10 метров.
Главные тезисы
- Наземный роботизированный комплекс “Плющ” оснащен 10-метровой раскладной мачтой и весит 1000 килограммов.
- Платформа способна развивать скорость до 12 км/ч и имеет запас хода в 40 километров, что делает ее эффективным средством военной техники.
НРК "Плющ" будут использовать в ВСУ
Об этом рассказали на странице украинской компании "Роботизированные Комплексы".
НРК разрабатывали как мобильную платформу, способную выполнять функции узла связи и ретрансляции, нести системы РЭБ или выполнять разведывательно-наблюдательные миссии.
Наземный робот имеет вес 1000 килограммов и оснащен 10-метровым мачтом.
Дрон способен развивать скорость до 12 км/ч и имеет заявленный запас хода в 40 км.
В компании объяснили, что "Плющ" уже применяли боевые подразделения на фронте, а в режиме засады платформа может работать до 4 суток.
