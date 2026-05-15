Минобороны допустило НРК "Плющ" к использованию в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Минобороны допустило НРК "Плющ" к использованию в ВСУ

НРК
Читати українською
Источник:  Межа

Минобороны Украины кодифицировало наземный роботизированный комплекс "Плющ", оснащенный раскладной мачтой длиной 10 метров.

Главные тезисы

  • Наземный роботизированный комплекс “Плющ” оснащен 10-метровой раскладной мачтой и весит 1000 килограммов.
  • Платформа способна развивать скорость до 12 км/ч и имеет запас хода в 40 километров, что делает ее эффективным средством военной техники.

НРК "Плющ" будут использовать в ВСУ

Об этом рассказали на странице украинской компании "Роботизированные Комплексы".

НРК разрабатывали как мобильную платформу, способную выполнять функции узла связи и ретрансляции, нести системы РЭБ или выполнять разведывательно-наблюдательные миссии.

После кодификации "Плющ" может официально поставляться в Сил обороны Украины. Также вскоре комплекс станет доступным для покупки военными за "Е-баллы" на Brave1 Market.

Наземный робот имеет вес 1000 килограммов и оснащен 10-метровым мачтом.

Дрон способен развивать скорость до 12 км/ч и имеет заявленный запас хода в 40 км.

В компании объяснили, что "Плющ" уже применяли боевые подразделения на фронте, а в режиме засады платформа может работать до 4 суток.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Связь и мобильность. Украинский НРК "Рысь PRO" получил обновление
"Рысь PRO"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ВСУ с помощью НРК эвакуировали четырех человек в Донецкой области — видео
НРК
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина тестирует кодифицированный НРК "Гном" в версии носителя дронов
НРК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?