Минобороны допустило НРК "Плющ" к использованию в ВСУ

НРК "Плющ" будут использовать в ВСУ

Об этом рассказали на странице украинской компании "Роботизированные Комплексы".

НРК разрабатывали как мобильную платформу, способную выполнять функции узла связи и ретрансляции, нести системы РЭБ или выполнять разведывательно-наблюдательные миссии.

После кодификации "Плющ" может официально поставляться в Сил обороны Украины. Также вскоре комплекс станет доступным для покупки военными за "Е-баллы" на Brave1 Market.

Наземный робот имеет вес 1000 килограммов и оснащен 10-метровым мачтом.

Дрон способен развивать скорость до 12 км/ч и имеет заявленный запас хода в 40 км.

В компании объяснили, что "Плющ" уже применяли боевые подразделения на фронте, а в режиме засады платформа может работать до 4 суток.