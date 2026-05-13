Бойцы ВСУ с помощью НРК эвакуировали четырех человек в Донецкой области — видео

Воины полка беспилотных систем Кракена Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с помощью наземного роботизированного комплекса эвакуировали в Донецкой области четырех человек.
Главные тезисы
- Бойцы ВСУ эвакуировали четырех человек в Донецкой области с помощью наземного роботизированного комплекса Kraken.
- Операция по спасению проведена с участием операторов НРК ПБС Kraken¹⁶⁵⁴ в три этапа: наземным дроном, на лодке, перевозка в больницу.
Об этом Третий армейский корпус сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео уникальной операции.
Как отметили в Третьем армейском корпусе, бойцы Silver battalion скоординировали план действий по максимально безопасной перевозке местных жителей, среди которых ранена женщина. Эвакуацию провели в три этапа: наземным дроном, на лодке, а дальше передали в больницу.
Гражданских успешно вывезли из серой зоны благодаря слаженным действиям с подразделениями ARMA GROUP, GHOST UNIT и Службой гражданско-военного сотрудничества.
