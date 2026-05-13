Бойцы ВСУ с помощью НРК эвакуировали четырех человек в Донецкой области — видео
Источник:  Третий армейский корпус

Воины полка беспилотных систем Кракена Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с помощью наземного роботизированного комплекса эвакуировали в Донецкой области четырех человек.

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ эвакуировали четырех человек в Донецкой области с помощью наземного роботизированного комплекса Kraken.
  • Операция по спасению проведена с участием операторов НРК ПБС Kraken¹⁶⁵⁴ в три этапа: наземным дроном, на лодке, перевозка в больницу.

ВСУ эвакуировали еще 4 человека наземным дроном

Об этом Третий армейский корпус сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео уникальной операции.

На одной из позиций Третьего армейского корпуса в прифронтовом городе на Лиманщине четверо пожилых людей обратились за помощью по эвакуации. Операцию по спасению развернули операторы НРК ПБС Kraken¹⁶⁵⁴.

Как отметили в Третьем армейском корпусе, бойцы Silver battalion скоординировали план действий по максимально безопасной перевозке местных жителей, среди которых ранена женщина. Эвакуацию провели в три этапа: наземным дроном, на лодке, а дальше передали в больницу.

Гражданских успешно вывезли из серой зоны благодаря слаженным действиям с подразделениями ARMA GROUP, GHOST UNIT и Службой гражданско-военного сотрудничества.

