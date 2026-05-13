Бійці ЗСУ за допомогою НРК евакуювали чотирьох людей на Донеччині — відео

ЗСУ евакуювали ще 4 людей наземним дроном

Про це Третій армійський корпус повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео унікальної операції.

На одній з позицій Третього армійського корпусу у прифронтовому місті на Лиманщині четверо людей похилого віку звернулися по допомогу з евакуації. Операцію з порятунку розгорнули оператори НРК ПБС Kraken¹⁶⁵⁴.

Як зазначили в Третьому армійському корпусі, бійці Silver battalion скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих жителів, серед яких — поранена жінка. Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі — передали до лікарні.

Цивільних успішно вивезли із сірої зони завдяки злагодженим діям з підрозділами ARMA GROUP, GHOST UNIT та Службою цивільно-військового співробітництва.