Бійці ЗСУ за допомогою НРК евакуювали чотирьох людей на Донеччині — відео

Воїни полку безпілотних систем Kraken Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали у Донецькій області чотирьох людей.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ провели успішну операцію евакуації людей на Донеччині за участю наземного роботизованого комплексу Kraken.
- Чотири людей, серед яких була поранена жінка, були евакуйовані з прифронтового міста на Лиманщині.
ЗСУ евакуювали ще 4 людей наземним дроном
Про це Третій армійський корпус повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео унікальної операції.
Як зазначили в Третьому армійському корпусі, бійці Silver battalion скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих жителів, серед яких — поранена жінка. Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі — передали до лікарні.
Цивільних успішно вивезли із сірої зони завдяки злагодженим діям з підрозділами ARMA GROUP, GHOST UNIT та Службою цивільно-військового співробітництва.
