Міноборони допустило НРК "Плющ" до використання в ЗСУ

Міноборони України кодифікувало наземний роботизований комплекс "Плющ", який оснащений розкладною щоглою довжиною 10 метрів.
Головні тези:
- НРК “Плющ” розроблено як мобільну платформу для виконання різноманітних функцій в ЗСУ.
- Комплекс “Плющ” оснащений 10-метровою щоглою та має вагу 1000 кілограмів.
- Цей наземний робот може розвивати швидкість до 12 км/год і мати запас ходу в 40 кілометрів.
НРК “Плющ” використовуватимуть в ЗСУ
Про це розповіли на сторінці української компанії "Роботизовані Комплекси".
НРК розробляли як мобільну платформу, яка здатна виконувати функції вузла звʼязку та ретрансляції, нести системи РЕБ або виконувати розвідувально-спостережні місії.
Наземний робот має вагу 1000 кілограмів та оснащений 10-метровою щоглою.
Дрон здатний розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину й має заявлений запас ходу в 40 кілометрів.
У компанії пояснили, що "Плющ" вже застосовували бойові підрозділи на фронті, а в режимі засідки платформа може працювати до 4 діб.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-