Міноборони допустило НРК "Плющ" до використання в ЗСУ
Джерело:  Межа

Міноборони України кодифікувало наземний роботизований комплекс "Плющ", який оснащений розкладною щоглою довжиною 10 метрів.

Головні тези:

  • НРК “Плющ” розроблено як мобільну платформу для виконання різноманітних функцій в ЗСУ.
  • Комплекс “Плющ” оснащений 10-метровою щоглою та має вагу 1000 кілограмів.
  • Цей наземний робот може розвивати швидкість до 12 км/год і мати запас ходу в 40 кілометрів.

НРК “Плющ” використовуватимуть в ЗСУ

Про це розповіли на сторінці української компанії "Роботизовані Комплекси".

НРК розробляли як мобільну платформу, яка здатна виконувати функції вузла звʼязку та ретрансляції, нести системи РЕБ або виконувати розвідувально-спостережні місії.

Після кодифікації "Плющ" може офіційно постачатися до Сил оборони України. Також невдовзі комплекс стане доступним для придбання військовими за "Е-бали" на Brave1 Market.

Наземний робот має вагу 1000 кілограмів та оснащений 10-метровою щоглою.

Дрон здатний розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину й має заявлений запас ходу в 40 кілометрів.

У компанії пояснили, що "Плющ" вже застосовували бойові підрозділи на фронті, а в режимі засідки платформа може працювати до 4 діб.

