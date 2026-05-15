Міноборони допустило НРК "Плющ" до використання в ЗСУ

НРК “Плющ” використовуватимуть в ЗСУ

Про це розповіли на сторінці української компанії "Роботизовані Комплекси".

НРК розробляли як мобільну платформу, яка здатна виконувати функції вузла звʼязку та ретрансляції, нести системи РЕБ або виконувати розвідувально-спостережні місії.

Після кодифікації "Плющ" може офіційно постачатися до Сил оборони України. Також невдовзі комплекс стане доступним для придбання військовими за "Е-бали" на Brave1 Market.

Наземний робот має вагу 1000 кілограмів та оснащений 10-метровою щоглою.

Дрон здатний розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину й має заявлений запас ходу в 40 кілометрів.

У компанії пояснили, що "Плющ" вже застосовували бойові підрозділи на фронті, а в режимі засідки платформа може працювати до 4 діб.