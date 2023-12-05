Мировой рекорд. Пара из Германии украсила дома 555 елок — фото

Сюзанна и Томас Джеромин установили в своем доме в Ринтельне, Германия, 555 рождественских елок. Институт рекордов Германии подтвердил, что это мировой рекорд.

Рекордные елки в доме пара из Германии

Невзрачный дом в Германии скрывает яркую и веселую тайну. Дом, украшенный простым баннером снаружи, содержит 555 украшенных рождественских елок всех форм, размеров и цветов – наиболее украшенных деревьев в одном доме в мире.

Susanne and Thomas Jeromin, the official world record holders with 555 decorated Christmas trees in one home, pose for a photo in their living room in Rinteln, west of Hanover, Germany https://t.co/tvWIkUmtpd 📷 Jana Rodenbusch pic.twitter.com/wq7vOJEavH — Reuters Pictures (@reuterspictures) November 30, 2023

Таким образом, пара превзошла свой собственный рекорд из 444 украшенных деревьев с 2021 года.

Судья из Института рекордов Германии Олаф Кухенбекер приехал из Гамбурга, чтобы проверить и сосчитать рождественские елки в доме Джероминов.

Сразу после этого Кухенбекер засвидетельствовал мировой рекорд и наградил супругов их собственным сертификатом.

🇩🇪🎄 German man wins world record by setting up 555 Christmas Trees at home 🏡 pic.twitter.com/bQYBK03iF9 — Orthodox Canonist (@OCanonist) December 4, 2023

555 полностью украшенных рождественских елок сверкают в каждом углу дома Джероминов.

В доме есть деревья с тематическими украшениями: Звездные войны, футбол, миньоны и многое другое. Джеромины даже получают запросы печати из Японии.

Для нас это вполне нормально. В какой-то момент Тото проявил свой энтузиазм к украшению, а затем стал покупать все больше и больше елочных украшений и не остановился до сих пор. Мне пришлось привыкнуть к этому, но теперь мне это тоже очень нравится, — говорит Сюзанна Джеромин. Поделиться

Благодаря этой страсти Томас “Тото” Джеромин установил пять мировых рекордов подряд (2017 – 2021) и сегодня получил свой шестой сертификат.