Мировой рекорд. Пара из Германии украсила дома 555 елок — фото

Сюзанна и Томас Джеромин установили в своем доме в Ринтельне, Германия, 555 рождественских елок. Институт рекордов Германии подтвердил, что это мировой рекорд.
Рекордные елки в доме пара из Германии
Невзрачный дом в Германии скрывает яркую и веселую тайну. Дом, украшенный простым баннером снаружи, содержит 555 украшенных рождественских елок всех форм, размеров и цветов – наиболее украшенных деревьев в одном доме в мире.
Таким образом, пара превзошла свой собственный рекорд из 444 украшенных деревьев с 2021 года.
Судья из Института рекордов Германии Олаф Кухенбекер приехал из Гамбурга, чтобы проверить и сосчитать рождественские елки в доме Джероминов.
Сразу после этого Кухенбекер засвидетельствовал мировой рекорд и наградил супругов их собственным сертификатом.
555 полностью украшенных рождественских елок сверкают в каждом углу дома Джероминов.
В доме есть деревья с тематическими украшениями: Звездные войны, футбол, миньоны и многое другое. Джеромины даже получают запросы печати из Японии.
Благодаря этой страсти Томас “Тото” Джеромин установил пять мировых рекордов подряд (2017 – 2021) и сегодня получил свой шестой сертификат.
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