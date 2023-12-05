Світовий рекорд. Пара з Німеччини прикрасила вдома 555 ялинок — фото
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Світовий рекорд. Пара з Німеччини прикрасила вдома 555 ялинок — фото

Ялинка
Джерело:  Reuters

Сюзанна та Томас Джеромін встановили у своєму будинку в Рінтельні, Німеччина, 555 різдвяних ялинок. Інститут рекордів Німеччини підтвердив, що це є світовим рекордом.

Рекордні ялинки у домі пари з Німеччини

Непоказний будинок у Німеччині приховує яскраву та веселу таємницю. Будинок, прикрашений простим банером ззовні, містить 555 прикрашених різдвяних ялинок усіх форм, розмірів і кольорів – найбільше прикрашених дерев в одному будинку в світі.

Таким чином пара перевершили свій власний рекорд із 444 прикрашених дерев з 2021 року.

Суддя з  Інституту рекордів Німеччини Олаф Кухенбекер приїхав із Гамбурга, щоб перевірити та порахувати різдвяні ялинки в будинку Джеромінів.

Одразу після цього Кухенбекер засвідчив світовий рекорд і нагородив подружжя їхнім власним сертифікатом.

555 повністю прикрашених різдвяних ялинок виблискують у кожному кутку дому Джеромінів.

У будинку є дерева з тематичними прикрасами: Зоряні війни, футбол, міньйони та багато іншого. Джероміни навіть отримують запити преси з Японії.

Для нас це цілком нормально. У якийсь момент Тото виявив свій ентузіазм до прикрашання, а потім почав купувати все більше і більше ялинкових прикрас і не зупинився досі. Мені довелося до цього звикнути, але тепер мені це також дуже подобається, — каже Сюзанна Джеромін.

Завдяки цій пристрасті Томас «Тото» Джеромін встановив п’ять світових рекордів поспіль (2017 – 2021) і сьогодні отримав свій шостий сертифікат.

Але це вже кінець. З 555 деревами наші можливості вичерпані. А ще мені дуже подобається номер, його легко запам’ятати, – сказав Томас Джеромін.

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