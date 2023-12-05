Світовий рекорд. Пара з Німеччини прикрасила вдома 555 ялинок — фото

Сюзанна та Томас Джеромін встановили у своєму будинку в Рінтельні, Німеччина, 555 різдвяних ялинок. Інститут рекордів Німеччини підтвердив, що це є світовим рекордом.
Рекордні ялинки у домі пари з Німеччини
Непоказний будинок у Німеччині приховує яскраву та веселу таємницю. Будинок, прикрашений простим банером ззовні, містить 555 прикрашених різдвяних ялинок усіх форм, розмірів і кольорів – найбільше прикрашених дерев в одному будинку в світі.
Таким чином пара перевершили свій власний рекорд із 444 прикрашених дерев з 2021 року.
Суддя з Інституту рекордів Німеччини Олаф Кухенбекер приїхав із Гамбурга, щоб перевірити та порахувати різдвяні ялинки в будинку Джеромінів.
Одразу після цього Кухенбекер засвідчив світовий рекорд і нагородив подружжя їхнім власним сертифікатом.
555 повністю прикрашених різдвяних ялинок виблискують у кожному кутку дому Джеромінів.
У будинку є дерева з тематичними прикрасами: Зоряні війни, футбол, міньйони та багато іншого. Джероміни навіть отримують запити преси з Японії.
Завдяки цій пристрасті Томас «Тото» Джеромін встановив п’ять світових рекордів поспіль (2017 – 2021) і сьогодні отримав свій шостий сертифікат.
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