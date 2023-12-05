Світовий рекорд. Пара з Німеччини прикрасила вдома 555 ялинок — фото

Сюзанна та Томас Джеромін встановили у своєму будинку в Рінтельні, Німеччина, 555 різдвяних ялинок. Інститут рекордів Німеччини підтвердив, що це є світовим рекордом.

Рекордні ялинки у домі пари з Німеччини

Непоказний будинок у Німеччині приховує яскраву та веселу таємницю. Будинок, прикрашений простим банером ззовні, містить 555 прикрашених різдвяних ялинок усіх форм, розмірів і кольорів – найбільше прикрашених дерев в одному будинку в світі.

Susanne and Thomas Jeromin, the official world record holders with 555 decorated Christmas trees in one home, pose for a photo in their living room in Rinteln, west of Hanover, Germany https://t.co/tvWIkUmtpd 📷 Jana Rodenbusch pic.twitter.com/wq7vOJEavH — Reuters Pictures (@reuterspictures) November 30, 2023

Таким чином пара перевершили свій власний рекорд із 444 прикрашених дерев з 2021 року.

Суддя з Інституту рекордів Німеччини Олаф Кухенбекер приїхав із Гамбурга, щоб перевірити та порахувати різдвяні ялинки в будинку Джеромінів.

Одразу після цього Кухенбекер засвідчив світовий рекорд і нагородив подружжя їхнім власним сертифікатом.

🇩🇪🎄 German man wins world record by setting up 555 Christmas Trees at home 🏡 pic.twitter.com/bQYBK03iF9 — Orthodox Canonist (@OCanonist) December 4, 2023

555 повністю прикрашених різдвяних ялинок виблискують у кожному кутку дому Джеромінів.

У будинку є дерева з тематичними прикрасами: Зоряні війни, футбол, міньйони та багато іншого. Джероміни навіть отримують запити преси з Японії.

Для нас це цілком нормально. У якийсь момент Тото виявив свій ентузіазм до прикрашання, а потім почав купувати все більше і більше ялинкових прикрас і не зупинився досі. Мені довелося до цього звикнути, але тепер мені це також дуже подобається, — каже Сюзанна Джеромін. Поширити

Завдяки цій пристрасті Томас «Тото» Джеромін встановив п’ять світових рекордів поспіль (2017 – 2021) і сьогодні отримав свій шостий сертифікат.