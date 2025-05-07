Могилевская подарила второе дыхание хит3 "Я весна" — видео
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Шоу-бизнес
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Могилевская подарила второе дыхание хит3 "Я весна" — видео

Новая версия хита "Я весна" покоряет сеть
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Источник:  online.ua

Украинская певица Наталья Могилевская решила порадовать всех своих поклонников и представила новую украиноязычную версию своей песни "Я весна". Впервые эту композицию Украина услышала еще 25 лет назад – она очень быстро стала настоящим хитом и символом весенней поры.

Главные тезисы

  • Клип к песне был создан искусственным интеллектом, певице досталась роль Королевы Весны.
  • Поклонники выражают свое восхищение новой версией песни, которая вдохновляет и поднимает настроение даже в трудные времена.

Новая версия хита "Я весна" покоряет сеть

Наталья Могилевская не скрывает от фанатов, что клип сделан исключительно искусственным интеллектом.

В видеоработе ИИ певице досталась роль красивой и нежной Королевы Весны.

Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли, — отмечает Наталья.

Почитатели творчества артистки уже делятся своими впечатлениями:

  • Забыла об этой песне, а она переведена, теперь магическая! Спасибо!;

  • Великолепная песня, зацепившая слух с первого же мгновения;

  • Наконец-то долгожданная премьера. Наталья, спасибо за то, что поднимаете настроение даже в такое тяжелое время. Люблю вас!;

  • Наталья, ваши (переведенные) песни всегда интересны и неповторимы. Вы не просто переводите, а придаете новый светлый смысл;

  • Просто сказочно, Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас.

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