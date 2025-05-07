Могилевская подарила второе дыхание хит3 "Я весна" — видео

Наталья Могилевская не скрывает от фанатов, что клип сделан исключительно искусственным интеллектом.

В видеоработе ИИ певице досталась роль красивой и нежной Королевы Весны.

Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли, — отмечает Наталья.

Забыла об этой песне, а она переведена, теперь магическая! Спасибо!;

Великолепная песня, зацепившая слух с первого же мгновения;

Наконец-то долгожданная премьера. Наталья, спасибо за то, что поднимаете настроение даже в такое тяжелое время. Люблю вас!;

Наталья, ваши (переведенные) песни всегда интересны и неповторимы. Вы не просто переводите, а придаете новый светлый смысл;