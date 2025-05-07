Могилевская подарила второе дыхание хит3 "Я весна" — видео

Украинская певица Наталья Могилевская решила порадовать всех своих поклонников и представила новую украиноязычную версию своей песни "Я весна". Впервые эту композицию Украина услышала еще 25 лет назад – она очень быстро стала настоящим хитом и символом весенней поры.
Главные тезисы
- Клип к песне был создан искусственным интеллектом, певице досталась роль Королевы Весны.
- Поклонники выражают свое восхищение новой версией песни, которая вдохновляет и поднимает настроение даже в трудные времена.
Новая версия хита "Я весна" покоряет сеть
Наталья Могилевская не скрывает от фанатов, что клип сделан исключительно искусственным интеллектом.
В видеоработе ИИ певице досталась роль красивой и нежной Королевы Весны.
Почитатели творчества артистки уже делятся своими впечатлениями:
Забыла об этой песне, а она переведена, теперь магическая! Спасибо!;
Великолепная песня, зацепившая слух с первого же мгновения;
Наконец-то долгожданная премьера. Наталья, спасибо за то, что поднимаете настроение даже в такое тяжелое время. Люблю вас!;
Наталья, ваши (переведенные) песни всегда интересны и неповторимы. Вы не просто переводите, а придаете новый светлый смысл;
Просто сказочно, Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас.
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