Могилевська подарувала друге дихання хіту "Я весна" — відео

Українська співачка Наталя Могилевська вирішила потішити усіх своїх шанувальників та неочікувано представила нову україномовну версію своєї пісні "Я весна". Вперше цю композицію Україна почула ще 25 років тому - вона вкрай швидко стала справжнім хітом та символом весняної пори.
Головні тези:
- Кліп до пісні був створений штучним інтелектом, співачці дісталася роль Королеви Весни.
- Шанувальники висловлюють своє захоплення новою версією пісні, яка надихає та піднімає настрій навіть у важкий час.
Нова версія хіта "Я весна" підкорює мережу
Наталя Могилевська не приховує від фанатів, що кліп був зроблений виключно штучним інтелектом.
У відеороботі ШІ співачці дісталася роль красивої та ніжної Королеви Весни.
Шанувальники творчості артистки уже діляться своїми враженнями:
Забула про цю пісню, а вона перекладена, тепер магічна! Дякую!;
Чудова пісня, яка зачепила слух з першої ж миті;
Нарешті довго очікувана премʼєра. Наталю дякую за те що підіймаєте настрій навіть в такий важкий час. Люблю вас!;
Наталя, ваші (перекладені) пісні завжди цікаві і неповторні. Ви не просто перекладаєте, а надаєте нового світлого змісту;
Просто казково, Наталія, я люблю безмежно ваші пісні і вас.
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