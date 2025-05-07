Могилевська подарувала друге дихання хіту "Я весна" — відео

Наталя Могилевська не приховує від фанатів, що кліп був зроблений виключно штучним інтелектом.

У відеороботі ШІ співачці дісталася роль красивої та ніжної Королеви Весни.

Королева Весна, молодша сестра Сніжної Королеви, яка завжди ії перемагає. Колись давно в дитинстві обрала дарувати тепло, любов та радість людям. Я готова своїми руками створювати красу, зцілювати та відбудовувати кожну гілочку, кожний будинок нашої прекрасної землі, — зазначає Наталія.

Забула про цю пісню, а вона перекладена, тепер магічна! Дякую!;

Чудова пісня, яка зачепила слух з першої ж миті;

Нарешті довго очікувана премʼєра. Наталю дякую за те що підіймаєте настрій навіть в такий важкий час. Люблю вас!;

Наталя, ваші (перекладені) пісні завжди цікаві і неповторні. Ви не просто перекладаєте, а надаєте нового світлого змісту;