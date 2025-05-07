Могилевська подарувала друге дихання хіту "Я весна" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Могилевська подарувала друге дихання хіту "Я весна" — відео

Нова версія хіта "Я весна" підкорює мережу
Джерело:  online.ua

Українська співачка Наталя Могилевська вирішила потішити усіх своїх шанувальників та неочікувано представила нову україномовну версію своєї пісні "Я весна". Вперше цю композицію Україна почула ще 25 років тому - вона вкрай швидко стала справжнім хітом та символом весняної пори.

Головні тези:

  • Кліп до пісні був створений штучним інтелектом, співачці дісталася роль Королеви Весни.
  • Шанувальники висловлюють своє захоплення новою версією пісні, яка надихає та піднімає настрій навіть у важкий час.

Нова версія хіта "Я весна" підкорює мережу

Наталя Могилевська не приховує від фанатів, що кліп був зроблений виключно штучним інтелектом.

У відеороботі ШІ співачці дісталася роль красивої та ніжної Королеви Весни.

Королева Весна, молодша сестра Сніжної Королеви, яка завжди ії перемагає. Колись давно в дитинстві обрала дарувати тепло, любов та радість людям. Я готова своїми руками створювати красу, зцілювати та відбудовувати кожну гілочку, кожний будинок нашої прекрасної землі, — зазначає Наталія.

Шанувальники творчості артистки уже діляться своїми враженнями:

  • Забула про цю пісню, а вона перекладена, тепер магічна! Дякую!;

  • Чудова пісня, яка зачепила слух з першої ж миті;

  • Нарешті довго очікувана премʼєра. Наталю дякую за те що підіймаєте настрій навіть в такий важкий час. Люблю вас!;

  • Наталя, ваші (перекладені) пісні завжди цікаві і неповторні. Ви не просто перекладаєте, а надаєте нового світлого змісту;

  • Просто казково, Наталія, я люблю безмежно ваші пісні і вас.

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Категорія
Шоу-бізнес
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