Ученые обнаружили животных, которые способны обмануть биологический возраст и жить не одно столетие.

Какие животные способны жить бесчисленно долго

ты материале издания Popular Science перечислены существа, считающиеся едва ли не самыми большими долгожителями на планете.

Гидра — это маленькие существа, считающиеся родственниками медуз. По словам ученых, гидры не способны стареть. В частности, они могут умереть в результате болезней, от голода или хищников, однако не из-за возрастных изменений в клетках.

В 90-х годах прошлого века американский биолог Даниэль Мартинес наблюдал за гидрами и пытался выявить у них признаки старения, однако не нашел никаких намеков на это.

Результаты не дают никаких доказательств старения гидры. Возможно, она действительно избежала старения и может быть потенциально бессмертна, — предполагает ученый. Поделиться

Hydra vulgaris

По результатам исследований, продолжавшихся в течение 8 лет, Мартинес и его коллеги получили аналогичные результаты.

Мартинес поддерживал жизнь отдельных гидр в течение 12 лет, при этом не замечая никаких старений.

Ученый пришел к выводу, что гидры "на самом деле не бессмертны, а просто не чувствуют времени".

Доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии в Калифорнийском университете Селина Хулиано объясняет, что гидры имеют тело, состоящее из пластических клеток, которые постоянно делятся и гораздо легче восстанавливаются, чем, например, клетки сердца человека.

Гидра может быть восстановлена ​​практически после любой травмы. Приблизительно каждые 20 дней отдельная особь Х. обыкновенный обновляется, состоя из абсолютно разных (хотя и идентичных) клеток.

Гренландская акула также ее называют полярной акулой.

По результатам исследования, проведенного в 2016 году, возраст старшего представителя этого вида может достигать 400 лет.

По словам биолога и биоинформатика из Рурского университета в Бохуме в Германии Арне Сахма, который вместе с коллегами изучал гены этих акул, эти великие существа способны жить очень долго благодаря умению восстанавливать собственную ДНК.

Эти акулы также имеют очень большой геном с впечатляющим количеством продублированных генов. Некоторые из этих дубликатов кодируют белки, восстанавливающие ДНК и подавляющие рак.

Идея достаточно проста: если у вас больше генов задействовано в этом процессе, это позволяет вам лучше выживать и быстрее восстанавливать ДНК, — объясняет Сахм. Поделиться

Также ученые выяснили, что белки-ферменты, закодированные в ДНК акул, "уникально устойчивы", поддерживая стабильно высокий уровень активности даже на протяжении десятилетий.

Что известно о механизмах некоторых животных по предотвращению старения

Бессмертная медуза — этот вид медуз встречается в умеренных и тропических водах по всему миру. Они имеют свой уникальный способ избегать процессов старения.

В частности, эти существа сначала достигают зрелого возраста, а затем переживают невероятную трансформацию и снова возвращаются в период юности.

По мнению Даниэля Мартинеса, клеточная реорганизация медузы более похожа на бесполое размножение — "создание клонированного потомства".

Она регенерирует в клубок клеток, и оттуда образуется новый полип, но та ранее бывшая медуза исчезла. Это увлекательное, но совсем другое явление, — объясняет биолог. Поделиться

Бессмертная медуза

Слепыш — эти грызуны преимущественно обитают в степных районах восточного Средиземноморья, Причерноморья, северного побережья Каспийского моря.

По сравнению с другими видами грызунов, продолжительность жизни слепых может составлять до 40 лет. В частности, это на 12 лет дольше, чем у ближайших конкурентов африканских дикобразов, способных доживать до 28 лет.

При этом ученые установили, что слепцы способны проживать в последние годы жизни без заметных ухудшений состояния здоровья, что объясняется медленностью метаболических процессов.

Они дышат очень медленно, их клетки устойчивы к недостатку кислорода. Кроме того, есть и другие факторы, которые играют немаловажную роль.

Кроме этого слепцы способны на ранних стадиях блокировать развитие онкозаболеваний.

Черепахи — по результатам исследования, проведенного в 2022 году, ученые установили, что три четверти из 52 исследованных видов черепах практически не подверглись старению.

По словам статистического демографа из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии Фернандо Кольчеро, с течением времени риск смертности среди черепах не рос.

Среднеазиатская черепаха

Однако это касается только черепах, которые содержатся в зоопарках и аквариумах.

Кольчеро отметил, что это демонстрирует ту же тенденцию, что и продолжительность человеческой жизни — когда мы улучшаем условия жизни, то можем прожить гораздо дольше.

Лобстеры и моллюски — существа, возраст которых может превышать 100 лет. Процессы старения происходят очень медленно, при этом они не прекращают роски на протяжении всей жизни.

Самый большой выловленный когда-то лобстер весил почти 20 кг.

Лобстер

Лобстеры периодически сбрасывают старый экзоскелет и формируют новый и еще больше предыдущего.

Эти животные умирают из-за того, что со временем процесс замены экзоскелета требует все больших затрат энергии, которые организм лобстеров просто не выдерживает.

В этом случае речь идет не о старении в традиционном понимании, когда со временем клетки меняются, а об увеличении риска смерти из-за их уязвимости.

Океанские куахоги -этот вид моллюсков буквально поразил ученых. Они способны доживать до 500 лет.

Один конкретный экземпляр, названный Мин (в честь китайской династии, во времена которой он родился), был найден у берегов Исландии в 2006 году.

Океанские куахоги

Подсчет полос роста на панцире показал, что моллюск пережил 507 годовых циклов, прежде чем был убит для исследования.