Науковці виявили тварин, які здатні обманути біологічний вік та жити протягом не одного століття.

Які тварини здатні жити незліченно довго

У матеріалі видання Popular Science перелічені істоти, які вважаються чи не найбільшими довгожителями на планеті.

Гідра — це маленькі істоти, яких вважають родичами медуз. За словами науковців, гідри не здатні старіти. Зокрема, вони можуть померти внаслідок хвороб, від голоду чи хижаків, однак не через вікові зміни у клітинах.

У 90-х роках минулого століття американський біолог Даніель Мартінес спостерігав за гідрами та намагався виявити в них ознаки старіння, однак не виявив ніяких натяків на це.

Результати не дають жодних доказів старіння гідри. Можливо, вона справді уникла старіння і може бути потенційно безсмертною, — припускає науковець. Поширити

Hydra vulgaris

За результатами досліджень, які тривали протягом 8 років, Мартінес та його колеги отримали аналогічні результати.

Мартінес підтримував життя окремих гідр протягом 12 років, при цьому не помічаючи жодних старіння.

Науковець дійшов висновку, що гідри "насправді не безсмертні, а просто не відчувають часу".

Доцент кафедри молекулярної та клітинної біології в Каліфорнійському університеті Селіна Хуліано пояснює, що гідри мають тіло, яке складається з пластичних клітин, які постійно діляться і набагато легше відновлюються, ніж наприклад, клітини серця людини.

Гідра може відновитися практично після будь-якої травми. Приблизно кожні 20 днів окрема особина H. vulgaris оновлюється, складаючись з абсолютно різних (хоча й ідентичних) клітин.

Гренландська акула — також її називають полярною акулою.

За результатами дослідження, проведеного у 2016 році, що вік найстарішого представника цього виду може сягати до 400 років.

За словами біолога та біоінформатика з Рурського університету в Бохумі у Німеччині Арне Сахма, який разом з колегами вивчав гени цих акул, ці великі істоти здатні жити дуже довго завдяки вмінню відновлювати власну ДНК.

Ці акули також мають надзвичайно великий геном з вражаючою кількістю продубльованих генів. Деякі з цих дублікатів кодують білки, що відновлюють ДНК і пригнічують рак.

Ідея доволі проста: якщо у вас більше генів задіяно в цьому процесі, це дозволяє вам краще виживати і швидше відновлювати ДНК, — пояснює Сахм. Поширити

Також науковці з’ясували, що білки-ферменти, закодовані в ДНК акул, є "унікально стійкими", підтримуючи стабільно високий рівень активності навіть протягом десятиліть.

Що відомо про механізми деяких тварин із запобігання старінню

Безсмертна медуза — цей вид медуз зустрічається в помірних і тропічних водах по всьому світу. Вони мають власний унікальний спосіб уникати процесів старіння.

Зокрема, ці істоти спочатку досягають зрілого віку, а потім переживають неймовірну трансформацію і знову повертаються у період юності.

На думку Даніеля Мартінеса, клітинна реорганізація медузи більш схожа на безстатеве розмноження — "створення клонованого потомства".

Вона регенерує в клубок клітин, і звідти утворюється новий поліп, але та медуза, що була раніше, зникла. Це захоплююче, але зовсім інше явище, — пояснює біолог. Поширити

Безсмертна медуза

Сліпак — ці гризуни переважно мешкають у степових районах східного Середземномор'я, Причорномор'я, північного узбережжя Каспійського моря.

У порівнянні з іншими видами гризунів, тривалість життя сліпаків може складати до 40 років. Зокрема, це на 12 років довше, ніж в їхніх найближчих конкурентів африканських дикобразів, здатних доживати до 28 років.

При цьому науковці встановили, що сліпаки здатні проживати останні роки життя без помітних погіршень стану здоров’я, що пояснюється повільністю метаболічних процесів.

Вони дихають дуже повільно, їхні клітини стійкі до нестачі кисню. Крім того, є й інші фактори, які відіграють важливу роль.

Окрім цього сліпаки здатні на ранніх стадіях блокувати розвиток онкозахворювань.

Черепахи — за результатами дослідження, проведенного у 2022 році, вчені встановили, що три чверті з 52 досліджених видів черепах практично не зазнали старіння.

За словами статистичного демографа з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині Фернандо Кольчеро, з плином часу ризик смертності серед черепах не зростав.

Середньоазійська черепаха

Однак це стосується лише тих черепах, які утримуються у зоопарках та акваріумах.

Кольчеро зазначив, що що це демонструє ту саму тенденцію, що й тривалість людського життя — коли ми покращуємо умови життя, то можемо прожити набагато довше.

Лобстери та молюски — істоти, вік яких може перевищувати 100 років. Процеси старіння в них відбуваються дуже повільно, при цьому вони не припиняють роски упродовж всього життя.

Найбільший виловлений колись лобстер важив майже 20 кг.

Лобстер

Лобстери періодично скидають старий екзоскелет та формують новий і ще більший за попередній.

Ці тварини помирають через те, що з часом процес заміни екзоскелета вимагає все більших витрат енергії, які організм лобстерів просто не витримує.

У цьому випадку йдеться не про старіння в традиційному розумінні, коли з часом клітини змінюються, а про збільшення ризику смерті через їхню вразливість.

Океанські куахоги -цей вид молюсків буквально вразив науковців. Воні здатні доживати до 500 років.

Один конкретний екземпляр, який назвали Мін (на честь китайської династії, за часів якої він народився), знайшли біля берегів Ісландії в 2006 році.

Океанський куахог

Підрахунок смуг росту на панцирі показав, що молюск пережив 507 річних циклів, перш ніж його вбили для дослідження.