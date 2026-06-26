Молдова разоблачила схему экспорта деталей для военных самолетов РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Молдова разоблачила схему экспорта деталей для военных самолетов РФ

Молдова
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Источник:  Newsmaker

Служба информации и безопасности вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы прекратила схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость поставок составляет около миллиона евро.

Главные тезисы

  • Молдова выявила и прекратила схему незаконного экспорта деталей для российских военных самолетов общей стоимостью более миллиона евро.
  • Детали предназначались для двигателей учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27.

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По данным ведомств, продукцию поставляли компаниям, связанным с российским военно-промышленным комплексом и находящимся под международными санкциями.

Общая стоимость поставок, которые сейчас проверяют следователи, превышает 21 млн. леев (около миллиона евро).

С 2022 года молдавская компания, вероятно, экспортировала системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков.

Эти системы используются в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27. Общая стоимость поставок составила около 21 млн. леев.

По данным правоохранителей, компания указывала в таможенных декларациях, что экспортирует "оборудование для переработки отходов". Таким образом, она пыталась скрыть настоящее назначение товаров и ввести таможенные органы в заблуждение. Кроме того, компания не получила необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения.

По версии следствия, представители компании создали фирму в России, чтобы скрыть конечного получателя товаров. Через эту фирму они ввозили продукцию, а затем передавали ее организации, связанной с российским военно-промышленным комплексом и находящейся под международными санкциями.

Правоохранители также заявляют, что представители компании напрямую согласовывали с получателем в России техническую документацию, задачи и результаты испытаний.

24 июня сотрудники СИБ и прокуроры PCCOCS провели шесть обысков. Они изъяли детали систем управления и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, технические документы и контракты, имеющие важное значение для расследования.

Следователи изучат изъятые документы и технику в рамках уголовного дела. Правоохранители продолжают расследование.

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