Молдова разоблачила схему экспорта деталей для военных самолетов РФ

Служба информации и безопасности вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы прекратила схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость поставок составляет около миллиона евро.

Молдова ликвидировала схему незаконного экспорта для российского ВПК

По данным ведомств, продукцию поставляли компаниям, связанным с российским военно-промышленным комплексом и находящимся под международными санкциями.

Общая стоимость поставок, которые сейчас проверяют следователи, превышает 21 млн. леев (около миллиона евро).

С 2022 года молдавская компания, вероятно, экспортировала системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков.

Эти системы используются в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27. Общая стоимость поставок составила около 21 млн. леев. Поделиться

По данным правоохранителей, компания указывала в таможенных декларациях, что экспортирует "оборудование для переработки отходов". Таким образом, она пыталась скрыть настоящее назначение товаров и ввести таможенные органы в заблуждение. Кроме того, компания не получила необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения.

По версии следствия, представители компании создали фирму в России, чтобы скрыть конечного получателя товаров. Через эту фирму они ввозили продукцию, а затем передавали ее организации, связанной с российским военно-промышленным комплексом и находящейся под международными санкциями.

Правоохранители также заявляют, что представители компании напрямую согласовывали с получателем в России техническую документацию, задачи и результаты испытаний.

24 июня сотрудники СИБ и прокуроры PCCOCS провели шесть обысков. Они изъяли детали систем управления и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, технические документы и контракты, имеющие важное значение для расследования.

Следователи изучат изъятые документы и технику в рамках уголовного дела. Правоохранители продолжают расследование.